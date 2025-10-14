Виплати військовим під час лікування — як нараховують у 2025 році

Військові на лікуванні в шпиталі. Фото: УНІАН

Під час лікування — чи то через поранення, чи через хворобу — військовослужбовці мають право на збереження грошового забезпечення. Проте тривалість і розмір цих виплат залежать від кількох важливих факторів.

Про те, як виплачується грошове забезпечення військовослужбовцям під час лікування та що робити, якщо його перестали нараховувати, розповіло видання АрміяInform.

Виплати військовим під час лікування

Під час лікування через поранення або хворобу захисники продовжують отримувати грошове забезпечення. Зокрема, за час перебування:

на стаціонарному лікуванні (медична та/або реабілітаційна допомога);

у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою;

у відпустці для лікування після поранення.

Проте тривалість таких виплат залежить від певних часових рамок. Зокрема протягом перших чотирьох місяців військовослужбовці отримують грошове забезпечення у повному обсязі, виходячи з останньої займаної посади.

Якщо лікування триває довше, виплати продовжують лише за рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК). Комісія має розглянути стан військового не пізніше ніж через 4 місяці від початку лікування й надати висновок про потребу у продовженні терміну.

Виплати після цього здійснюються на підставі наказу командира військової частини. Загальний період перебування у медзакладах або відпустці з повним збереженням грошового забезпечення не може перевищувати 12 місяців поспіль.

Кому виплачують "бойові" під час лікування

Окремо військові, які лікуються через поранення, контузію, травму чи каліцтво, отримані під час захисту України, мають право на додаткову винагороду ("бойові").

Виплати здійснюються:

Під час стаціонарного лікування — в Україні або за кордоном. Під час відпустки для лікування, якщо поранення визнане тяжким.

Підставою для таких виплат є довідка про обставини травми (форма №5), яку видає військова частина.

У документі обов’язково має бути зазначено, що:

поранення пов’язане із захистом Батьківщини;

військовослужбовець був у засобах індивідуального захисту;

він не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

не порушував закон і не завдав собі ушкодження навмисно.

Відсутність цих формулювань у довідці може стати підставою для відмови у виплаті "бойових".

Після виписки з лікарні винагорода у 100 тис.грн виплачується лише у разі, якщо ВЛК визнає поранення тяжким і відправить військового у відпустку для лікування. У випадку легшого поранення нарахування додаткових "бойових" припиняється.

Як роз’яснює Департамент соціального забезпечення Міністерства оборони України, грошове забезпечення зберігається і під час повторного лікування, якщо воно пов’язане з тим самим пораненням чи травмою, отриманими при захисті Батьківщини. Це стосується і лікування в закордонних клініках.

Що робити, якщо військовому на лікуванні не платять гроші

Якщо військовому припинили виплачувати грошове забезпечення або "бойові" без підстав, потрібно:

Подати рапорт на ім’я командира частини з вимогою включити до наказу про виплату. Додати копію довідки про поранення (форма №5).

У разі відмови можна звертатися на гарячу лінію Міністерства оборони України або до військових юристів.

Судова практика свідчить: якщо документи оформлені правильно і є законні підстави, суди зазвичай стають на бік військовослужбовців, зобов’язуючи відновити всі належні виплати.

