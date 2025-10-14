Выплаты военным во время лечения — как начисляют в 2025 году

Военные на лечении в госпитале. Фото: УНИАН

Во время лечения — будь то из-за ранения или из-за болезни — военнослужащие имеют право на сохранение денежного обеспечения. Однако продолжительность и размер этих выплат зависят от нескольких важных факторов.

О том, как выплачивается денежное обеспечение военнослужащим во время лечения и что делать, если его перестали начислять, рассказало издание АрмияInform.

Выплаты военным во время лечения

Во время лечения из-за ранения или болезни защитники продолжают получать денежное обеспечение. В частности, за время пребывания:

на стационарном лечении (медицинская и/или реабилитационная помощь);

в отпуске для лечения в связи с болезнью;

в отпуске для лечения после ранения.

Однако продолжительность таких выплат зависит от определенных временных рамок. В частности, в течение первых четырех месяцев военнослужащие получают денежное обеспечение в полном объеме, исходя из последней занимаемой должности.

Если лечение длится дольше, выплаты продолжают только по решению военно-врачебной комиссии (ВВК). Комиссия должна рассмотреть состояние военного не позднее чем через 4 месяца от начала лечения и предоставить заключение о необходимости в продлении срока.

Выплаты после этого осуществляются на основании приказа командира воинской части. Общий период пребывания в медучреждениях или отпуске с полным сохранением денежного обеспечения не может превышать 12 месяцев подряд.

Кому выплачивают "боевые" во время лечения

Отдельно военные, которые лечатся из-за ранения, контузии, травмы или увечья, полученных во время защиты Украины, имеют право на дополнительное вознаграждение ("боевые").

Выплаты осуществляются:

Во время стационарного лечения — в Украине или за рубежом. Во время отпуска для лечения, если ранение признано тяжелым.

Основанием для таких выплат является справка об обстоятельствах травмы (форма №5), которую выдает воинская часть.

В документе обязательно должно быть указано, что:

ранение связано с защитой Родины;

военнослужащий был в средствах индивидуальной защиты;

он не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

не нарушал закон и не нанес себе повреждения намеренно.

Отсутствие этих формулировок в справке может стать основанием для отказа в выплате "боевых".

После выписки из больницы вознаграждение в 100 тыс.грн выплачивается только в случае, если ВВК признает ранение тяжелым и отправит военного в отпуск для лечения. В случае более легкого ранения начисление дополнительных "боевых" прекращается.

Как разъясняет Департамент социального обеспечения Министерства обороны Украины, денежное обеспечение сохраняется и во время повторного лечения, если оно связано с тем же ранением или травмой, полученными при защите Родины. Это касается и лечения в зарубежных клиниках.

Что делать, если военному на лечении не платят деньги

Если военному прекратили выплачивать денежное обеспечение или "боевые" без оснований, нужно:

Подать рапорт на имя командира части с требованием включить в приказ о выплате. Приложить копию справки о ранении (форма №5).

В случае отказа можно обращаться на горячую линию Министерства обороны Украины или к военным юристам.

Судебная практика свидетельствует: если документы оформлены правильно и есть законные основания, суды обычно становятся на сторону военнослужащих, обязывая восстановить все положенные выплаты.

