Выплаты военным во время лечения — как начисляют в 2025 году

Выплаты в ВСУ — как военным начисляют больничные
Во время лечения — будь то из-за ранения или из-за болезни — военнослужащие имеют право на сохранение денежного обеспечения. Однако продолжительность и размер этих выплат зависят от нескольких важных факторов.
О том, как выплачивается денежное обеспечение военнослужащим во время лечения и что делать, если его перестали начислять, рассказало издание АрмияInform.
Выплаты военным во время лечения
Во время лечения из-за ранения или болезни защитники продолжают получать денежное обеспечение. В частности, за время пребывания:
- на стационарном лечении (медицинская и/или реабилитационная помощь);
- в отпуске для лечения в связи с болезнью;
- в отпуске для лечения после ранения.
Однако продолжительность таких выплат зависит от определенных временных рамок. В частности, в течение первых четырех месяцев военнослужащие получают денежное обеспечение в полном объеме, исходя из последней занимаемой должности.
Если лечение длится дольше, выплаты продолжают только по решению военно-врачебной комиссии (ВВК). Комиссия должна рассмотреть состояние военного не позднее чем через 4 месяца от начала лечения и предоставить заключение о необходимости в продлении срока.
Выплаты после этого осуществляются на основании приказа командира воинской части. Общий период пребывания в медучреждениях или отпуске с полным сохранением денежного обеспечения не может превышать 12 месяцев подряд.
Кому выплачивают "боевые" во время лечения
Отдельно военные, которые лечатся из-за ранения, контузии, травмы или увечья, полученных во время защиты Украины, имеют право на дополнительное вознаграждение ("боевые").
Выплаты осуществляются:
- Во время стационарного лечения — в Украине или за рубежом.
- Во время отпуска для лечения, если ранение признано тяжелым.
Основанием для таких выплат является справка об обстоятельствах травмы (форма №5), которую выдает воинская часть.
В документе обязательно должно быть указано, что:
- ранение связано с защитой Родины;
- военнослужащий был в средствах индивидуальной защиты;
- он не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- не нарушал закон и не нанес себе повреждения намеренно.
Отсутствие этих формулировок в справке может стать основанием для отказа в выплате "боевых".
После выписки из больницы вознаграждение в 100 тыс.грн выплачивается только в случае, если ВВК признает ранение тяжелым и отправит военного в отпуск для лечения. В случае более легкого ранения начисление дополнительных "боевых" прекращается.
Как разъясняет Департамент социального обеспечения Министерства обороны Украины, денежное обеспечение сохраняется и во время повторного лечения, если оно связано с тем же ранением или травмой, полученными при защите Родины. Это касается и лечения в зарубежных клиниках.
Что делать, если военному на лечении не платят деньги
Если военному прекратили выплачивать денежное обеспечение или "боевые" без оснований, нужно:
- Подать рапорт на имя командира части с требованием включить в приказ о выплате.
- Приложить копию справки о ранении (форма №5).
В случае отказа можно обращаться на горячую линию Министерства обороны Украины или к военным юристам.
Судебная практика свидетельствует: если документы оформлены правильно и есть законные основания, суды обычно становятся на сторону военнослужащих, обязывая восстановить все положенные выплаты.
Ранее мы рассказывали, на какие выплаты военнослужащие могут рассчитывать с 1 ноября 2025 года.
Также узнавайте, сколько получают военные на восстановлении.
Читайте Новини.LIVE!