Льготы для УБД — когда военный может потерять статус и преференции

Украинские военные, которые принимали участие в мероприятиях по защите государства от вооруженной агрессии России, имеют право на получение статуса участника боевых действий. Он предоставляет ряд социальных гарантий, льгот и преференций от государства. В то же время существуют обстоятельства, при которых защитника могут лишить этого статуса.

Порядок предоставления и лишения статуса УБД регламентируется постановлением Кабинета Министров №203. Соответствующие решения принимают специальные ведомственные комиссии, созданные при Министерстве обороны, Национальной гвардии, Службе безопасности Украины, Госпогранслужбе, ГСЧС и других силовых структурах.

Если возникают спорные вопросы, окончательное решение передается на рассмотрение межведомственной комиссии Министерства по делам ветеранов.

Три основания для лишения статуса УБД

Военного могут лишить статуса участника боевых действий в трех основных случаях:

Совершение преступления. Если лицо во время выполнения боевого или служебного задания совершило умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление. Предоставление ложных данных. Если будет установлено, что военный подал недостоверную или фальшивую информацию об участии в боевых действиях или о собственных данных. Добровольный отказ. Если сам военнослужащий официально обратился с просьбой отказаться от статуса УБД.

Основаниями для лишения статуса УБД могут быть приговор суда о совершении преступления (вступивший в законную силу), документы от воинской части (или государственных органов), подтверждающие факт предоставления ложной информации, или же заявление лица о лишении его статуса УБД соответственно.

Как происходит процедура лишения статуса УБД

Комиссия должна принять решение в течение месяца с момента получения необходимых документов. После этого военному направляют письменное уведомление с объяснением причин лишения статуса и разъяснением порядка его обжалования.

После вступления решения в силу удостоверение УБД теряет силу или изымается. Соответственно, такое лицо лишается всех льгот и социальных гарантий, которые предоставляются участникам боевых действий.

