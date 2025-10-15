Пільги для УБД — коли військовий може втратити статус та преференції

Посвідчення УБД. Фото: УНІАН

Українські військові, які брали участь у заходах із захисту держави від збройної агресії Росії, мають право на отримання статусу учасника бойових дій. Він надає низку соціальних гарантій, пільг і преференцій від держави. Водночас існують обставини, за яких захисника можуть позбавити цього статусу.

Новини.LIVE розповідають, у яких випадках це можливо.

Порядок надання та позбавлення статусу УБД регламентується постановою Кабінету Міністрів №203. Відповідні рішення ухвалюють спеціальні відомчі комісії, створені при Міністерстві оборони, Національній гвардії, Службі безпеки України, Держприкордонслужбі, ДСНС та інших силових структурах.

Якщо виникають спірні питання, остаточне рішення передається на розгляд міжвідомчої комісії Міністерства у справах ветеранів.

Три підстави для позбавлення статусу УБД

Військового можуть позбавити статусу учасника бойових дій у трьох основних випадках:

Вчинення злочину. Якщо особа під час виконання бойового чи службового завдання скоїла умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин. Надання неправдивих даних. Якщо буде встановлено, що військовий подав недостовірну або фальшиву інформацію про участь у бойових діях чи про власні дані. Добровільна відмова. Якщо сам військовослужбовець офіційно звернувся з проханням відмовитися від статусу УБД.

Підставами для позбавлення статусу УБД можуть бути вирок суду про вчинення злочину(який набрав законної сили), документи від військової частини (або державних органів), що підтверджують факт надання неправдивої інформації, або ж заява особи про позбавлення її статусу УБД відповідно.

Як відбувається процедура позбавлення статусу УБД

Комісія має ухвалити рішення протягом місяця з моменту отримання необхідних документів. Після цього військовому надсилають письмове повідомлення із поясненням причин позбавлення статусу та роз’ясненням порядку його оскарження.

Після набрання рішенням чинності посвідчення УБД втрачає силу або вилучається. Відповідно, така особа позбавляється всіх пільг та соціальних гарантій, які надаються учасникам бойових дій.

