Деньги от государства получат больше украинцев — кому начислят до 4500 грн в месяц

До 4500 грн от государства — кто может получать выплаты с ноября
В Украине стартовал новый этап экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной поддержки гражданам. Теперь воспользоваться программой сможет больше семей с низкими доходами, в том числе и те, которые ранее не получали никакой государственной помощи.
О том, кто может получить базовую социальную помощь и как рассчитывается сумма выплат, рассказали в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.
Что такое базовая социальная помощь и кто ее может получать
Базовая помощь — это единая выплата, которая объединяет пять различных видов социальной поддержки. Ее цель — упростить систему и сделать ее более удобной для семей с небольшим доходом.
Вместо нескольких отдельных выплат семья получает одну — базовую, рассчитанную для всех членов семьи. Пилот программы стартовал еще 1 июля 2025 года, но тогда он охватывал лишь ограниченный круг получателей.
Теперь круг участников расширили — податься могут все, кто соответствует установленным критериям. Получить базовую помощь нельзя, если:
- на банковских счетах семьи или в виде облигаций есть более 100 000 грн;
- кто-то из членов семьи за последний год совершил крупную покупку или приобрел имущество более чем на 100 000 грн;
- в собственности есть вторая квартира или дом, которые не подпадают под исключения (например, жилье на оккупированной территории или наследственное имущество);
- семья имеет более одного автомобиля младше 15 лет (кроме транспортных средств для лиц с инвалидностью или уничтоженных во время войны);
- в семье есть трудоспособные взрослые, которые не работают, не учатся и не стоят на учете в центре занятости более трех месяцев (есть исключения — например, уход за человеком с инвалидностью).
Как рассчитывается сумма пособия
Размер выплаты зависит от базовой величины — 4 500 грн. Сумма определяется как разница между этой величиной (умноженной на количество членов семьи) и средним доходом семьи. Расчет происходит так:
- 100% базовой суммы — на первого члена семьи (заявителя);
- 100% — на каждого ребенка до 18 лет и лиц с инвалидностью I-II групп;
- 70% — на каждого следующего взрослого.
Для лиц, имеющих право на пенсию или достигших 60 лет, но не имеющих достаточного стажа, выплата зависит от продолжительности стажа:
- до 10 лет — 53% базовой суммы;
- 10-20 лет — 62% базовой суммы;
- 20-30 лет — 70% базовой суммы;
- более 30 лет — 88% базовой суммы.
Как подать заявление на выплаты
Подать документы может один член семьи, на которого оформляется пособие. Она назначается на всю семью, а каждый совершеннолетний член должен подписать заявление. Обратиться можно лично в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или онлайн через приложение "Дія".
Онлайн-оформление пока доступно только для некоторых категорий — получателей помощи малообеспеченным семьям, одиноким матерям или многодетным семьям. Для этого нужен биометрический документ (ID-карта или загранпаспорт) и налоговый номер.
Процедура состоит из двух этапов: сначала заполняется заявление о намерении получить помощь, где указываются личные данные заявителя и членов семьи, а после ознакомления с рассчитанной суммой подается подписанное заявление о назначении выплаты.
Базовая помощь назначается на шесть месяцев и автоматически продлевается на весь срок действия эксперимента — до двух лет.
