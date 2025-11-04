Деньги от государства получат больше украинцев — кому начислят до 4500 грн в месяц

Деньги в конверте. Фото: УНИАН

В Украине стартовал новый этап экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной поддержки гражданам. Теперь воспользоваться программой сможет больше семей с низкими доходами, в том числе и те, которые ранее не получали никакой государственной помощи.

О том, кто может получить базовую социальную помощь и как рассчитывается сумма выплат, рассказали в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.

Что такое базовая социальная помощь и кто ее может получать

Базовая помощь — это единая выплата, которая объединяет пять различных видов социальной поддержки. Ее цель — упростить систему и сделать ее более удобной для семей с небольшим доходом.

Вместо нескольких отдельных выплат семья получает одну — базовую, рассчитанную для всех членов семьи. Пилот программы стартовал еще 1 июля 2025 года, но тогда он охватывал лишь ограниченный круг получателей.

Теперь круг участников расширили — податься могут все, кто соответствует установленным критериям. Получить базовую помощь нельзя, если:

на банковских счетах семьи или в виде облигаций есть более 100 000 грн;

кто-то из членов семьи за последний год совершил крупную покупку или приобрел имущество более чем на 100 000 грн;

в собственности есть вторая квартира или дом, которые не подпадают под исключения (например, жилье на оккупированной территории или наследственное имущество);

семья имеет более одного автомобиля младше 15 лет (кроме транспортных средств для лиц с инвалидностью или уничтоженных во время войны);

в семье есть трудоспособные взрослые, которые не работают, не учатся и не стоят на учете в центре занятости более трех месяцев (есть исключения — например, уход за человеком с инвалидностью).

Как рассчитывается сумма пособия

Размер выплаты зависит от базовой величины — 4 500 грн. Сумма определяется как разница между этой величиной (умноженной на количество членов семьи) и средним доходом семьи. Расчет происходит так:

100% базовой суммы — на первого члена семьи (заявителя);

100% — на каждого ребенка до 18 лет и лиц с инвалидностью I-II групп;

70% — на каждого следующего взрослого.

Для лиц, имеющих право на пенсию или достигших 60 лет, но не имеющих достаточного стажа, выплата зависит от продолжительности стажа:

до 10 лет — 53% базовой суммы;

10-20 лет — 62% базовой суммы;

20-30 лет — 70% базовой суммы;

более 30 лет — 88% базовой суммы.

Как подать заявление на выплаты

Подать документы может один член семьи, на которого оформляется пособие. Она назначается на всю семью, а каждый совершеннолетний член должен подписать заявление. Обратиться можно лично в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или онлайн через приложение "Дія".

Онлайн-оформление пока доступно только для некоторых категорий — получателей помощи малообеспеченным семьям, одиноким матерям или многодетным семьям. Для этого нужен биометрический документ (ID-карта или загранпаспорт) и налоговый номер.

Процедура состоит из двух этапов: сначала заполняется заявление о намерении получить помощь, где указываются личные данные заявителя и членов семьи, а после ознакомления с рассчитанной суммой подается подписанное заявление о назначении выплаты.

Базовая помощь назначается на шесть месяцев и автоматически продлевается на весь срок действия эксперимента — до двух лет.

