Кто может получить статус "ребенок войны" и какие льготы с ним можно оформить

Пожилой женщине выдают деньги. Фото: УНИАН

В Украине статус "ребенка войны" предоставляется людям, которые во время завершения Второй мировой войны еще не достигли 18 лет. Это важный социальный статус, ведь он дает право пользоваться государственными льготами и гарантиями.

О том, какую поддержку и льготы гарантирует государство детям войны в ноябре 2025 года, напомнили в Национальной социальной сервисной службе Украины.

Кто имеет право на статус "ребенок войны"

Получить статус "ребенка войны" могут граждане, которым по состоянию на 2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет. Важно не путать его со статусом "ребенка, пострадавшего в результате военных действий или вооруженных конфликтов" — это отдельная категория, касающаяся событий, связанных с современной российской агрессией или АТО.

Какие льготы гарантирует государство украинцам со статусом "ребенок войны"

Согласно Закону Украины "О социальной защите детей войны", люди, которые имеют этот статус, могут пользоваться такими правами:

Дополнительный отпуск без оплаты до 14 дней в год. 100% выплата больничных независимо от стажа работы. Возможность брать ежегодный отпуск в удобное для себя время. Преимущественное право остаться на работе в случае сокращения штата. Первоочередное получение земельного участка для строительства или ведения хозяйства. Скидка 25% на оплату коммунальных услуг (газ, свет и т.д.), если средний доход на одного члена семьи за последние полгода не превышает 4 240 гривен.

Льготы для "детей войны". Фото: скриншот

Подтверждается статус "ребенка войны" специальным штампом в пенсионном удостоверении, который проставляют органы социальной защиты.

Кто может получить статус ребенка, пострадавшего от войны

Отдельно действует статус "ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов". Его могут получить дети, которые находились в районах боевых действий, были ранены, контужены, похищены или подверглись насилию во время войны.

Также соответствующий статус получают дети, чьи родители-военнослужащие погибли при исполнении обязанностей. На общегосударственном уровне отдельных денежных выплат для этой категории нет, но местные власти могут назначать дополнительную помощь или льготы.

