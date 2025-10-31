Видео
Дата публикации 31 октября 2025 05:45
обновлено: 15:52
Льготы для пенсионеров — кому и за какие услуги можно не платить в ноябре
Пенсионерка считает коммуналку. Фото: УНИАН

Некоторые украинские пенсионеры могут получить скидки или даже полное освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Такие льготы предоставляются людям, которые ранее работали в определенных государственных или коммунальных учреждениях.

О том, кто полностью освобождается от уплаты коммунальных услуг в ноябре 2025 года, сообщает Пенсионный фонд Украины.

Читайте также:

Кто имеет право на льготу

Полностью не платить за коммуналку могут жители сел, которые после выхода на пенсию проживают там и когда-то работали:

  • педагогами;
  • фармацевтами;
  • библиотекарями;
  • музейными работниками;
  • медицинскими работниками;
  • специалистами по защите растений;
  • работниками учреждений культуры или образования государственной, или коммунальной формы собственности.

Для них предусмотрена 100% компенсация стоимости жилищно-коммунальных услуг, а также льготы на приобретение твердого топлива или сжиженного газа.

Условия получения льготы в ноябре 2025 года

Чтобы воспользоваться скидкой, среднемесячный доход семьи пенсионера не должен превышать 4 240 гривен. Если пенсия больше — компенсация не предоставляется.

Для оформления нужно обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда с:

  • заявлением;
  • справкой с прежнего места работы, подтверждающей право на льготу.

Если предприятие ликвидировано, трудовой стаж можно подтвердить через сельский совет, подав трудовую книжку.

Каким транспортом могут бесплатно пользоваться пенсионеры

Кроме того, пенсионеры в Украине могут ездить бесплатно на:

  • трамваях;
  • троллейбусах;
  • городских автобусах;
  • пригородных электричках.

Для этого достаточно иметь при себе пенсионное удостоверение. Относительно маршрутных такси — решение о бесплатном проезде принимают местные советы. Они самостоятельно определяют, кто имеет право на льготу, и публикуют информацию об этом в транспорте или на официальных сайтах.

Ранее мы писали, что некоторым украинцам ежемесячно могут немного увеличивать пенсию. Но такое повышение начисляют только при определенном условии.

Также мы рассказывали, что в ноябре 2025 года часть пенсионеров может заметить, что в этот раз на счет поступило меньше денег, чем обычно. Это не обязательно ошибка — существуют законные причины, по которым пенсия может временно уменьшиться.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
