Льготы для пенсионеров — кому и за какие услуги можно не платить в ноябре

Некоторые украинские пенсионеры могут получить скидки или даже полное освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Такие льготы предоставляются людям, которые ранее работали в определенных государственных или коммунальных учреждениях.

О том, кто полностью освобождается от уплаты коммунальных услуг в ноябре 2025 года, сообщает Пенсионный фонд Украины.

Кто имеет право на льготу

Полностью не платить за коммуналку могут жители сел, которые после выхода на пенсию проживают там и когда-то работали:

педагогами;

фармацевтами;

библиотекарями;

музейными работниками;

медицинскими работниками;

специалистами по защите растений;

работниками учреждений культуры или образования государственной, или коммунальной формы собственности.

Для них предусмотрена 100% компенсация стоимости жилищно-коммунальных услуг, а также льготы на приобретение твердого топлива или сжиженного газа.

Условия получения льготы в ноябре 2025 года

Чтобы воспользоваться скидкой, среднемесячный доход семьи пенсионера не должен превышать 4 240 гривен. Если пенсия больше — компенсация не предоставляется.

Для оформления нужно обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда с:

заявлением;

справкой с прежнего места работы, подтверждающей право на льготу.

Если предприятие ликвидировано, трудовой стаж можно подтвердить через сельский совет, подав трудовую книжку.

Каким транспортом могут бесплатно пользоваться пенсионеры

Кроме того, пенсионеры в Украине могут ездить бесплатно на:

трамваях;

троллейбусах;

городских автобусах;

пригородных электричках.

Для этого достаточно иметь при себе пенсионное удостоверение. Относительно маршрутных такси — решение о бесплатном проезде принимают местные советы. Они самостоятельно определяют, кто имеет право на льготу, и публикуют информацию об этом в транспорте или на официальных сайтах.

