Льготы для пенсионеров — кому и за какие услуги можно не платить в ноябре

Коммуналка для пенсионеров — кому не нужно платить в ноябре
Некоторые украинские пенсионеры могут получить скидки или даже полное освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Такие льготы предоставляются людям, которые ранее работали в определенных государственных или коммунальных учреждениях.
О том, кто полностью освобождается от уплаты коммунальных услуг в ноябре 2025 года, сообщает Пенсионный фонд Украины.
Кто имеет право на льготу
Полностью не платить за коммуналку могут жители сел, которые после выхода на пенсию проживают там и когда-то работали:
- педагогами;
- фармацевтами;
- библиотекарями;
- музейными работниками;
- медицинскими работниками;
- специалистами по защите растений;
- работниками учреждений культуры или образования государственной, или коммунальной формы собственности.
Для них предусмотрена 100% компенсация стоимости жилищно-коммунальных услуг, а также льготы на приобретение твердого топлива или сжиженного газа.
Условия получения льготы в ноябре 2025 года
Чтобы воспользоваться скидкой, среднемесячный доход семьи пенсионера не должен превышать 4 240 гривен. Если пенсия больше — компенсация не предоставляется.
Для оформления нужно обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда с:
- заявлением;
- справкой с прежнего места работы, подтверждающей право на льготу.
Если предприятие ликвидировано, трудовой стаж можно подтвердить через сельский совет, подав трудовую книжку.
Каким транспортом могут бесплатно пользоваться пенсионеры
Кроме того, пенсионеры в Украине могут ездить бесплатно на:
- трамваях;
- троллейбусах;
- городских автобусах;
- пригородных электричках.
Для этого достаточно иметь при себе пенсионное удостоверение. Относительно маршрутных такси — решение о бесплатном проезде принимают местные советы. Они самостоятельно определяют, кто имеет право на льготу, и публикуют информацию об этом в транспорте или на официальных сайтах.
