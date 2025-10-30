Некоторым украинцам недоплатят в ноябре — у кого могут списать половину пенсии

Две пожилые женщины идут по улице. Фото: УНИАН

В ноябре 2025 года некоторые пенсионеры могут заметить, что полученная выплата на их счету меньше, чем обычно. И хотя может показаться, что это ошибка, существуют вполне законные основания для временного уменьшения размера пенсии.

О том, почему некоторые украинцы могут получить только половину причитающейся им пенсии в ноябре 2025 года, объяснили на сайте Пенсионного фонда Украины.

Когда могут удерживать средства с пенсии

Уменьшение выплат часто связано с тем, что Пенсионный фонд выполняет отчисления на погашение долгов. Например, если в адрес пенсионера поступил исполнительный документ об уплате долга, Пенсионный фонд обязан удержать часть пенсии.

Это касается всех видов пенсий, в том числе и выплат по инвалидности. Отчисления возможны на основании:

судебных решений, определений, постановлений и приговоров, касающихся имущественных взысканий;

исполнительных надписей нотариусов и других документов, предусматривающих обязательную выплату.

Сколько и на что могут "списать" деньги у пенсионера

Закон устанавливает ограничения на размер удержаний. Для алиментов и компенсации серьезных убытков могут взимать до 50% пенсии, а для других долгов — не более 20% от выплаты. Деньги могут удерживаться для:

уплаты алиментов;

возврата переплаченных сумм пенсии;

компенсации убытков (например, за хищение имущества или причиненный вред здоровью другого лица).

Пенсионеры должны сообщать Пенсионный фонд об изменениях, которые влияют на размер пенсии: трудоустройство, увольнение, открытие или закрытие ФЛП.

Если пенсия была начислена ошибочно или из-за злоупотребления, излишне выплаченную сумму попросят вернуть добровольно, а в случае отказа — взыскание будет происходить в судебном порядке.

В Пенсионном фонде также напомнили, что во время действия военного положения в Украине пенсии и зарплаты обычно не взыскивают, но это не касается случаев по взысканию алиментов или если должником является гражданин РФ.

