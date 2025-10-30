Видео
Видео

У пенсионеров могут удержать до 50% выплат — кого касается

У пенсионеров могут удержать до 50% выплат — кого касается

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 05:45
обновлено: 15:31
Некоторым украинцам недоплатят в ноябре — у кого могут списать половину пенсии
Две пожилые женщины идут по улице. Фото: УНИАН

В ноябре 2025 года некоторые пенсионеры могут заметить, что полученная выплата на их счету меньше, чем обычно. И хотя может показаться, что это ошибка, существуют вполне законные основания для временного уменьшения размера пенсии.

О том, почему некоторые украинцы могут получить только половину причитающейся им пенсии в ноябре 2025 года, объяснили на сайте Пенсионного фонда Украины.

Читайте также:

Когда могут удерживать средства с пенсии

Уменьшение выплат часто связано с тем, что Пенсионный фонд выполняет отчисления на погашение долгов. Например, если в адрес пенсионера поступил исполнительный документ об уплате долга, Пенсионный фонд обязан удержать часть пенсии.

Это касается всех видов пенсий, в том числе и выплат по инвалидности. Отчисления возможны на основании:

  • судебных решений, определений, постановлений и приговоров, касающихся имущественных взысканий;
  • исполнительных надписей нотариусов и других документов, предусматривающих обязательную выплату.

Сколько и на что могут "списать" деньги у пенсионера

Закон устанавливает ограничения на размер удержаний. Для алиментов и компенсации серьезных убытков могут взимать до 50% пенсии, а для других долгов — не более 20% от выплаты. Деньги могут удерживаться для:

  • уплаты алиментов;
  • возврата переплаченных сумм пенсии;
  • компенсации убытков (например, за хищение имущества или причиненный вред здоровью другого лица).

Пенсионеры должны сообщать Пенсионный фонд об изменениях, которые влияют на размер пенсии: трудоустройство, увольнение, открытие или закрытие ФЛП.

Если пенсия была начислена ошибочно или из-за злоупотребления, излишне выплаченную сумму попросят вернуть добровольно, а в случае отказа — взыскание будет происходить в судебном порядке.

В Пенсионном фонде также напомнили, что во время действия военного положения в Украине пенсии и зарплаты обычно не взыскивают, но это не касается случаев по взысканию алиментов или если должником является гражданин РФ.

Ранее мы писали, что часть украинцев имеет возможность ежемесячно получать небольшое увеличение своих пенсий. Впрочем, это возможно лишь при соблюдении одного важного условия.

Также мы рассказывали, что граждане, которые получают государственную социальную помощь, должны пройти процедуру физической идентификации до 1 ноября 2025 года. В случае невыполнения этого требования начисление выплат будет временно остановлено.

выплаты пенсии деньги пенсионеры Пенсионный Фонд
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
