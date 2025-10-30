Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка У пенсіонерів можуть утримати до 50% виплат — кого стосується

У пенсіонерів можуть утримати до 50% виплат — кого стосується

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 05:45
Оновлено: 15:31
Деяким українцям недоплатять у листопаді — у кого можуть списати половину пенсії
Дві жінки похилого віку йдуть вулицею. Фото: УНІАН

У листопаді 2025 року деякі пенсіонери можуть помітити, що отримана виплата на їхньому рахунку менша, ніж зазвичай. І хоча може здатися, що це помилка, існують цілком законні підстави для тимчасового зменшення розміру пенсії.

Про те, чому деякі українці можуть отримати лише половину належної їм пенсії у листопаді 2025 року, пояснили на сайті Пенсійного фонду України.    

Реклама
Читайте також:

Коли можуть утримувати кошти з пенсії

Зменшення виплат часто пов’язане з тим, що Пенсійний фонд виконує відрахування на погашення боргів. Наприклад, якщо на адресу пенсіонера надійшов виконавчий документ про сплату боргу, Пенсійний фонд зобов’язаний утримати частину пенсії. 

Це стосується всіх видів пенсій, у тому числі й виплат по інвалідності. Відрахування можливі на підставі:

  • судових рішень, ухвал, постанов та вироків, що стосуються майнових стягнень;
  • виконавчих написів нотаріусів та інших документів, які передбачають обов’язкову виплату.

Скільки та на що можуть "списати" гроші у пенсіонера

Закон встановлює обмеження на розмір утримань. Для аліментів та компенсації серйозних збитків можуть стягувати до 50% пенсії, а для інших боргів — не більше 20% від виплати. Гроші можуть утримуватися для:

  • сплати аліментів;
  • повернення переплачених сум пенсії;
  • компенсації збитків (наприклад, за розкрадання майна чи завдану шкоду здоров’ю іншої особи).

Пенсіонери повинні повідомляти Пенсійний фонд про зміни, які впливають на розмір пенсії: працевлаштування, звільнення, відкриття чи закриття ФОП.

Якщо пенсія була нарахована помилково або через зловживання, надмірно виплачену суму попросять повернути добровільно, а в разі відмови — стягнення відбуватиметься у судовому порядку.

У Пенсійному фонді також нагадали, що під час дії воєнного стану в Україні пенсії та зарплати зазвичай не стягують, але це не стосується випадків зі стягнення аліментів або якщо боржником є громадянин РФ.

Раніше ми писали, що частина українців має можливість щомісяця отримувати невелике збільшення своїх пенсій. Втім, це можливо лише за дотримання однієї важливої умови.

Також ми розповідали, що громадяни, які отримують державну соціальну допомогу, повинні пройти процедуру фізичної ідентифікації до 1 листопада 2025 року. У разі невиконання цієї вимоги нарахування виплат буде тимчасово зупинено.

виплати пенсії гроші пенсіонери Пенсійний Фонд
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації