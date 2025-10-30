Деяким українцям недоплатять у листопаді — у кого можуть списати половину пенсії

Дві жінки похилого віку йдуть вулицею. Фото: УНІАН

У листопаді 2025 року деякі пенсіонери можуть помітити, що отримана виплата на їхньому рахунку менша, ніж зазвичай. І хоча може здатися, що це помилка, існують цілком законні підстави для тимчасового зменшення розміру пенсії.

Про те, чому деякі українці можуть отримати лише половину належної їм пенсії у листопаді 2025 року, пояснили на сайті Пенсійного фонду України.

Коли можуть утримувати кошти з пенсії

Зменшення виплат часто пов’язане з тим, що Пенсійний фонд виконує відрахування на погашення боргів. Наприклад, якщо на адресу пенсіонера надійшов виконавчий документ про сплату боргу, Пенсійний фонд зобов’язаний утримати частину пенсії.

Це стосується всіх видів пенсій, у тому числі й виплат по інвалідності. Відрахування можливі на підставі:

судових рішень, ухвал, постанов та вироків, що стосуються майнових стягнень;

виконавчих написів нотаріусів та інших документів, які передбачають обов’язкову виплату.

Скільки та на що можуть "списати" гроші у пенсіонера

Закон встановлює обмеження на розмір утримань. Для аліментів та компенсації серйозних збитків можуть стягувати до 50% пенсії, а для інших боргів — не більше 20% від виплати. Гроші можуть утримуватися для:

сплати аліментів;

повернення переплачених сум пенсії;

компенсації збитків (наприклад, за розкрадання майна чи завдану шкоду здоров’ю іншої особи).

Пенсіонери повинні повідомляти Пенсійний фонд про зміни, які впливають на розмір пенсії: працевлаштування, звільнення, відкриття чи закриття ФОП.

Якщо пенсія була нарахована помилково або через зловживання, надмірно виплачену суму попросять повернути добровільно, а в разі відмови — стягнення відбуватиметься у судовому порядку.

У Пенсійному фонді також нагадали, що під час дії воєнного стану в Україні пенсії та зарплати зазвичай не стягують, але це не стосується випадків зі стягнення аліментів або якщо боржником є громадянин РФ.

