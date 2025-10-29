Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Залишилось кілька днів — хто може втратити виплати з 1 листопада

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 05:45
Оновлено: 17:09
Деякі українці можуть залишитись без грошей — що потрібно зробити до 1 листопада
Жінка дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE

Українці, які отримують державну соціальну допомогу, мають пройти процедуру фізичної ідентифікації до 1 листопада 2025 року. Якщо цього не зробити, виплати буде призупинено.

Про те, чому деякі українці уже з 1 листопада можуть залишитись без фінансової підтримки з боку держави та як цього уникнути, пояснили в Пенсійному фонді України.

Читайте також:

Хто повинен пройти ідентифікацію до 1 листопада

Це стосується тих, хто на початок війни був на обліку в органах соцзахисту на окупованих територіях або в районах активних бойових дій і після 24 лютого 2022 року не поновлював виплати на контрольованих урядом територіях. Мова про такі категорії українців:

  1. Люди з інвалідністю.
  2. Діти з інвалідністю та люди з інвалідністю з дитинства.
  3. Люди, які отримують державну соціальну допомогу і не мають права на пенсію.

Ідентифікація — це перевірка, щоб переконатися, що допомогу або пенсію отримує саме та людина, для якої вона призначена, і що одержувач живий. Це міжнародна практика для запобігання шахрайству та оновлення персональних даних.

Як пройти ідентифікацію

Пройти ідентифікацію українці можуть кількома зручними способами:

  1. Особисто — у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.
  2. Онлайн — через "Дія.Підпис" або відеозв’язок на порталі ПФУ, заповнивши форму та додавши документи.
  3. За кордоном — у консульствах чи посольствах України, отримавши документ, що підтверджує факт життя, і надіславши його до ПФУ.

Якщо не пройти ідентифікацію до 1 листопада, виплати тимчасово призупинять, але після підтвердження особи їх відновлять.

Скільки часу на ідентифікацію надається пенсіонерам

Для пенсіонерів термін продовжено до 31 грудня 2025 року. Ця процедура не нова для жителів тимчасово окупованих територій, тих, хто перебуває за кордоном, або хто давно не користувався рахунком.

Пенсійний фонд підкреслює, що ідентифікація — це не інструмент покарання, а захід для захисту коштів і запобігання шахрайству.

Раніше ми писали, що частина українців зможе щомісяця отримувати невелике збільшення пенсійних виплат. Проте для цього потрібно виконати певну умову.

Також ми розповідали, що у 2026 році в Україні планується масштабний перерахунок пенсій. Нові суми почнуть надходити після 1 березня, проте не всі пенсіонери отримають підвищення: деякі залишаться на попередньому рівні виплат.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
