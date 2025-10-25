Відео
Головна Економіка Соціальна пенсія — хто отримує та скільки платять у 2025 році

Соціальна пенсія — хто отримує та скільки платять у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 06:35
Оновлено: 09:06
Соціальна пенсія — хто має право на допомогу та скільки грошей виплачують у 2025
Людина дістає гроші з гаманця. Фото: УНІАН

До 2028 року в Україні поступово підвищуватимуть вимоги до мінімального стажу. Громадяни, які досягли пенсійного віку, але не мають достатнього страхового стажу для виходу на пенсію, можуть оформити соціальну допомогу від держави (так звану соціальну пенсію).

Про те, хто отримує соціальну пенсію та як визначається її розмір у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Який розмір соціальної пенсії у 2025 році

Якщо людині бракує кількох років, вона може "докупити" їх, але це коштує дорого. Раніше ті, хто не має стажу для виходу на пенсію, могли отримувати допомогу з 60 років, але зараз її надають лише після досягнення 65 років.

В Пенсійному фонді України пояснили, що базовий розмір соціальної пенсії у 2025 році становить 30% від прожиткового мінімуму для непрацездатних — 708,3 грн на місяць.

Проте згідно з урядовою постановою №265, передбачена адресна доплата, завдяки якій загальна сума виплати збільшується до рівня прожиткового мінімуму — 2 361 грн на місяць.

Якщо людина має інші доходи, виплату можуть зменшити. А тим, хто перебуває на повному державному утриманні (наприклад, у пансіонатах), виплачують лише 20% від цієї суми — приблизно 472 грн.

Хто має право на соціальну пенсію

Отримати соціальну допомогу можуть лише громадяни України, які постійно проживають у країні та відповідають таким умовам:

  • досягли 65 років;
  • не отримують інших пенсій чи державних виплат;
  • мають статус малозабезпечених — середній дохід на одного члена сім’ї не перевищує 2 361 грн.

На відміну від трудових пенсій, соціальні пенсії не підлягають щорічній індексації. Їхній розмір може змінюватися лише тоді, коли зростає прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

Раніше ми писали, що восени 2025 року пенсії для людей з інвалідністю залишаться без змін — у листопаді підвищення чи індексації не передбачено. Збільшення можливе лише за наявності окремих підстав.

Також ми розповідали, що в Україні розмір пенсії визначається страховим стажем, розміром заробітку та середньою зарплатою по країні. Водночас держава встановлює мінімальні та максимальні межі виплат, орієнтуючись на прожитковий мінімум.

виплати пенсії гроші пенсіонери соцвиплати
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
