Социальная пенсия — кто имеет право на помощь и сколько денег выплачивают в 2025

До 2028 года в Украине постепенно будут повышать требования к минимальному стажу. Граждане, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют достаточного страхового стажа для выхода на пенсию, могут оформить социальную помощь от государства (так называемую социальную пенсию).

О том, кто получает социальную пенсию и как определяется ее размер в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какой размер социальной пенсии в 2025 году

Если человеку не хватает нескольких лет, он может "докупить" их, но это стоит дорого. Ранее те, кто не имеет стажа для выхода на пенсию, могли получать помощь с 60 лет, но сейчас ее предоставляют только по достижении 65 лет.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, что базовый размер социальной пенсии в 2025 году составляет 30% от прожиточного минимума для нетрудоспособных — 708,3 грн в месяц.

Однако согласно правительственному постановлению №265, предусмотрена адресная доплата, благодаря которой общая сумма выплаты увеличивается до уровня прожиточного минимума — 2 361 грн в месяц.

Если человек имеет другие доходы, выплату могут уменьшить. А тем, кто находится на полном государственном содержании (например, в пансионатах), выплачивают лишь 20% от этой суммы — примерно 472 грн.

Кто имеет право на социальную пенсию

Получить социальную помощь могут только граждане Украины, которые постоянно проживают в стране и соответствуют следующим условиям:

достигли 65 лет;

не получают других пенсий или государственных выплат;

имеют статус малообеспеченных — средний доход на одного члена семьи не превышает 2 361 грн.

В отличие от трудовых пенсий, социальные пенсии не подлежат ежегодной индексации. Их размер может меняться только тогда, когда растет прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.

