Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Социальная пенсия — кто получает и сколько платят в 2025 году

Социальная пенсия — кто получает и сколько платят в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 06:35
обновлено: 07:52
Социальная пенсия — кто имеет право на помощь и сколько денег выплачивают в 2025
Человек достает деньги из кошелька. Фото: УНИАН

До 2028 года в Украине постепенно будут повышать требования к минимальному стажу. Граждане, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют достаточного страхового стажа для выхода на пенсию, могут оформить социальную помощь от государства (так называемую социальную пенсию).

О том, кто получает социальную пенсию и как определяется ее размер в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Какой размер социальной пенсии в 2025 году

Если человеку не хватает нескольких лет, он может "докупить" их, но это стоит дорого. Ранее те, кто не имеет стажа для выхода на пенсию, могли получать помощь с 60 лет, но сейчас ее предоставляют только по достижении 65 лет.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, что базовый размер социальной пенсии в 2025 году составляет 30% от прожиточного минимума для нетрудоспособных — 708,3 грн в месяц.

Однако согласно правительственному постановлению №265, предусмотрена адресная доплата, благодаря которой общая сумма выплаты увеличивается до уровня прожиточного минимума — 2 361 грн в месяц.

Если человек имеет другие доходы, выплату могут уменьшить. А тем, кто находится на полном государственном содержании (например, в пансионатах), выплачивают лишь 20% от этой суммы — примерно 472 грн.

Кто имеет право на социальную пенсию

Получить социальную помощь могут только граждане Украины, которые постоянно проживают в стране и соответствуют следующим условиям:

  • достигли 65 лет;
  • не получают других пенсий или государственных выплат;
  • имеют статус малообеспеченных — средний доход на одного члена семьи не превышает 2 361 грн.

В отличие от трудовых пенсий, социальные пенсии не подлежат ежегодной индексации. Их размер может меняться только тогда, когда растет прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.

Ранее мы писали, что осенью 2025 года пенсии для людей с инвалидностью останутся без изменений — в ноябре повышение или индексации не предусмотрено. Увеличение возможно только при наличии отдельных оснований.

Также мы рассказывали, что в Украине размер пенсии определяется страховым стажем, размером заработка и средней зарплатой по стране. В то же время государство устанавливает минимальные и максимальные пределы выплат, ориентируясь на прожиточный минимум.

выплаты пенсии деньги пенсионеры соцвыплаты
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации