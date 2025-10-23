Видео
Деньги для украинцев 60+ — какие выплаты можно получать в 2025

Дата публикации 23 октября 2025 05:45
обновлено: 10:35
Выплаты после 60 лет — что доступно пенсионерам в 2025 году
Пожилая женщина получает деньги. Фото: УНИАН

В Украине украинцы, достигшие пенсионного возраста, могут получать пенсию или социальную помощь. Каждый вид выплат имеет свои условия.

О том, какие выплаты могут получать украинцы 60+ в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Кто может получать пенсию по возрасту

В Пенсионном фонде Украины напомнили, что в 2025 году пенсию по возрасту можно получить от 60 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа:

  • в 60 лет — если стаж 32 года;
  • в 63 года — если стаж не менее 22 лет;
  • в 65 лет — если стаж не менее 15 лет.

Пенсию начисляют со следующего дня после достижения пенсионного возраста, если человек подал заявление не позднее 3 месяцев после этого. Пенсию назначают после обращения в Пенсионный фонд. Если есть данные о стаже до 2004 года, пенсию после 60 лет могут начислить автоматически.

Что такое социальная помощь и кто ее может оформить в 2025 году

Если пенсионного стажа недостаточно, можно получить социальные выплаты. В Департаменте социальной политики Черкасского городского совета рассказали, что такой вид поддержки предоставляется тем, кто:

  • достиг 65 лет;
  • имеет менее 15 лет страхового стажа;
  • не получает других пенсий или государственных выплат.

В 2025 году социальная пенсия рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных (2 361 грн) и средним доходом семьи за последние 6 месяцев. При этом она не может превышать 3 028 грн — прожиточный минимум для трудоспособных.

Ранее мы писали, что в Украине взрослые дети обязаны поддерживать своих нетрудоспособных родителей, если те не способны самостоятельно удовлетворять свои потребности. Однако при определенных обстоятельствах суд может освободить детей от выполнения этой обязанности.

Также мы рассказывали, что в Украине существует государственная поддержка для людей почтенного возраста, которые не имеют потомков и нуждаются в постоянном уходе. В таких случаях пенсионеры могут получать дополнительную ежемесячную выплату.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
