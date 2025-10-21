Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Алименты для взрослых — когда дети должны давать деньги родителям

Алименты для взрослых — когда дети должны давать деньги родителям

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 07:20
обновлено: 08:07
Поддержка в старости — должны ли совершеннолетние дети помогать деньгами своим родителям
Деньги в конверте. Фото: УНИАН

В Украине взрослые дети имеют законную обязанность помогать своим нетрудоспособным родителям, если те не могут обеспечить себя самостоятельно. Однако в некоторых случаях суд может освободить детей от этого обязательства.

О том, в каких случаях дети должны поддерживать родителей деньгами, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Когда нужно помогать родителям материально

Согласно статье 51 Конституции Украины и статье 202 Семейного кодекса Украины, обязанность содержать родителей возникает, если выполняются два условия:

  1. Родители являются нетрудоспособными — достигли пенсионного возраста или имеют инвалидность (I, II или III группы).
  2. Они нуждаются в финансовой помощи, потому что не имеют достаточных доходов или пенсии для достойной жизни.

Алименты могут взиматься только с совершеннолетних детей. Размер помощи определяет суд, учитывая материальное положение как родителей, так и детей.

Что делать, если дети не помогают

Если дети отказываются содержать своих родителей, те могут обратиться в суд с иском о взыскании алиментов. Иск можно подать как к одному из детей, так и к нескольким. К заявлению следует приложить документы, подтверждающие потребность в помощи — например, справку о доходах или состоянии здоровья.

Суд может назначить алименты в фиксированной сумме или в доле от дохода ребенка. Кроме того, дети могут быть обязаны участвовать в дополнительных расходах — на лечение, уход или другие потребности родителей.

Когда детей могут освободить от уплаты алиментов

Есть и исключения. Если суд установит, что родители когда-то уклонялись от выполнения своих обязанностей: не заботились о детях или были лишены родительских прав — взрослые дети могут быть освобождены от уплаты алиментов.

Также суд может отказать во взыскании средств, если родители сами ранее не платили алименты своим детям и имеют задолженность более трех лет.

Ранее мы писали, что отсутствие официального места работы или стабильного дохода не освобождает родителей от обязательства материально обеспечивать своих детей. Даже в случае увольнения или пребывания на учете как безработного, лицо обязано регулярно платить алименты.

Также мы рассказывали, что в Украине предусмотрено наказание для родителей, которые ненадлежащим образом выполняют свои обязанности по воспитанию детей. За уклонение от заботы о несовершеннолетних и невыполнение требований законодательства в сфере их содержания могут быть применены как административные, так и другие санкции.

выплаты дети деньги алименты родители
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации