Поддержка в старости — должны ли совершеннолетние дети помогать деньгами своим родителям

Алименты для взрослых — когда дети должны давать деньги родителям
В Украине взрослые дети имеют законную обязанность помогать своим нетрудоспособным родителям, если те не могут обеспечить себя самостоятельно. Однако в некоторых случаях суд может освободить детей от этого обязательства.
Когда нужно помогать родителям материально
Согласно статье 51 Конституции Украины и статье 202 Семейного кодекса Украины, обязанность содержать родителей возникает, если выполняются два условия:
- Родители являются нетрудоспособными — достигли пенсионного возраста или имеют инвалидность (I, II или III группы).
- Они нуждаются в финансовой помощи, потому что не имеют достаточных доходов или пенсии для достойной жизни.
Алименты могут взиматься только с совершеннолетних детей. Размер помощи определяет суд, учитывая материальное положение как родителей, так и детей.
Что делать, если дети не помогают
Если дети отказываются содержать своих родителей, те могут обратиться в суд с иском о взыскании алиментов. Иск можно подать как к одному из детей, так и к нескольким. К заявлению следует приложить документы, подтверждающие потребность в помощи — например, справку о доходах или состоянии здоровья.
Суд может назначить алименты в фиксированной сумме или в доле от дохода ребенка. Кроме того, дети могут быть обязаны участвовать в дополнительных расходах — на лечение, уход или другие потребности родителей.
Когда детей могут освободить от уплаты алиментов
Есть и исключения. Если суд установит, что родители когда-то уклонялись от выполнения своих обязанностей: не заботились о детях или были лишены родительских прав — взрослые дети могут быть освобождены от уплаты алиментов.
Также суд может отказать во взыскании средств, если родители сами ранее не платили алименты своим детям и имеют задолженность более трех лет.
