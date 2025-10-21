Поддержка в старости — должны ли совершеннолетние дети помогать деньгами своим родителям

Деньги в конверте. Фото: УНИАН

В Украине взрослые дети имеют законную обязанность помогать своим нетрудоспособным родителям, если те не могут обеспечить себя самостоятельно. Однако в некоторых случаях суд может освободить детей от этого обязательства.

Когда нужно помогать родителям материально

Согласно статье 51 Конституции Украины и статье 202 Семейного кодекса Украины, обязанность содержать родителей возникает, если выполняются два условия:

Родители являются нетрудоспособными — достигли пенсионного возраста или имеют инвалидность (I, II или III группы). Они нуждаются в финансовой помощи, потому что не имеют достаточных доходов или пенсии для достойной жизни.

Алименты могут взиматься только с совершеннолетних детей. Размер помощи определяет суд, учитывая материальное положение как родителей, так и детей.

Что делать, если дети не помогают

Если дети отказываются содержать своих родителей, те могут обратиться в суд с иском о взыскании алиментов. Иск можно подать как к одному из детей, так и к нескольким. К заявлению следует приложить документы, подтверждающие потребность в помощи — например, справку о доходах или состоянии здоровья.

Суд может назначить алименты в фиксированной сумме или в доле от дохода ребенка. Кроме того, дети могут быть обязаны участвовать в дополнительных расходах — на лечение, уход или другие потребности родителей.

Когда детей могут освободить от уплаты алиментов

Есть и исключения. Если суд установит, что родители когда-то уклонялись от выполнения своих обязанностей: не заботились о детях или были лишены родительских прав — взрослые дети могут быть освобождены от уплаты алиментов.

Также суд может отказать во взыскании средств, если родители сами ранее не платили алименты своим детям и имеют задолженность более трех лет.

