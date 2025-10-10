Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика От штрафов до тюрьмы — за что могут наказать родителей в октябре

От штрафов до тюрьмы — за что могут наказать родителей в октябре

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 11:17
Штрафы для родителей в Украине — за что несут ответственность в октябре 2025 года
Деньги в руках. Фото: УНИАН

В Украине штрафы неизбежны при условии ненадлежащего воспитания детей. Родителей могут привлечь к ответственности — административной и уголовной — за невыполнение норм закона относительно заботы о несовершеннолетних и обеспечения их благополучия.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за что родителей могут оштрафовать в октябре 2025 года.

Реклама
Читайте также:

Почему штрафуют родителей в Украине

После рождения ребенка появляется много обязательств. Родители должны заботиться о благосостоянии своих сыновей и дочерей, обеспечивать их надлежащими условиями проживания, предоставлять доступ к обучению и всестороннему развитию. Это определено статьей 150 Семейного кодекса Украины.

Именно несоблюдение обязанностей по воспитанию влечет за собой финансовую ответственность по статье 184 Кодекса об административных правонарушениях. В октябре 2025 года родителей будут штрафовать на такие суммы:

  • от 850 до 1 700 грн — за непредоставление надлежащих условий жизни, обучения и воспитания (за аналогичное нарушение в течение года — от 1 700 до 5 100 грн);
  • от 850 до 1 700 грн — за административное нарушение, совершенное несовершеннолетним ребенком в возрасте 14-16 лет;
  • от 1 700 до 5 100 грн — за уголовное преступление, которое совершил ребенок до достижения возраста наступления ответственности;
  • от 1 700 до 2 550 грн — за уклонение от требований органа опеки и попечительства по воспитанию ребенка;
  • от 1 700 до 3 400 грн — за умышленное нарушение срока пребывания ребенка за границей.

Также можно получить штраф в размере 102-136 грн по статье 180 КУоАП — доведение несовершеннолетнего до состояния алкогольного опьянения.

Уголовная ответственность родителей

Некоторые неправомерные поступки взрослых по отношению к несовершеннолетним влекут за собой более серьезные наказания. Статья 166 Уголовного кодекса предусматривает заключение сроком от 2 до 5 лет за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия.

Статья 164 УКУ устанавливает ответственность за неуплату алиментов или злостное уклонение от содержания несовершеннолетних детей — общественные работы на срок от 80 до 120 часов, пробационный надзор до 2 лет, ограничение свободы на аналогичный срок. В случае принуждения к попрошайничеству или азартным играм родителей могут приговорить к 3-7 годам лишения свободы

Напомним, в 2025 году одинокие родители могут получить более 3 000 грн на каждого ребенка до 18 лет. Помощь предоставляется при отсутствии второго родителя в документах. Выплаты не влияют на другие соцпомощи.

Также мы писали, что родители обязаны платить алименты даже без официальной работы или дохода. Для безработных сумма определяется из пособия, для неработающих — из средней зарплаты в регионе.

дети штрафы наказание родители безответственность
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации