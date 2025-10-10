Штрафы для родителей в Украине — за что несут ответственность в октябре 2025 года

Деньги в руках. Фото: УНИАН

В Украине штрафы неизбежны при условии ненадлежащего воспитания детей. Родителей могут привлечь к ответственности — административной и уголовной — за невыполнение норм закона относительно заботы о несовершеннолетних и обеспечения их благополучия.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за что родителей могут оштрафовать в октябре 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Почему штрафуют родителей в Украине

После рождения ребенка появляется много обязательств. Родители должны заботиться о благосостоянии своих сыновей и дочерей, обеспечивать их надлежащими условиями проживания, предоставлять доступ к обучению и всестороннему развитию. Это определено статьей 150 Семейного кодекса Украины.

Именно несоблюдение обязанностей по воспитанию влечет за собой финансовую ответственность по статье 184 Кодекса об административных правонарушениях. В октябре 2025 года родителей будут штрафовать на такие суммы:

от 850 до 1 700 грн — за непредоставление надлежащих условий жизни, обучения и воспитания (за аналогичное нарушение в течение года — от 1 700 до 5 100 грн);

от 850 до 1 700 грн — за административное нарушение, совершенное несовершеннолетним ребенком в возрасте 14-16 лет;

от 1 700 до 5 100 грн — за уголовное преступление, которое совершил ребенок до достижения возраста наступления ответственности;

от 1 700 до 2 550 грн — за уклонение от требований органа опеки и попечительства по воспитанию ребенка;

от 1 700 до 3 400 грн — за умышленное нарушение срока пребывания ребенка за границей.

Также можно получить штраф в размере 102-136 грн по статье 180 КУоАП — доведение несовершеннолетнего до состояния алкогольного опьянения.

Уголовная ответственность родителей

Некоторые неправомерные поступки взрослых по отношению к несовершеннолетним влекут за собой более серьезные наказания. Статья 166 Уголовного кодекса предусматривает заключение сроком от 2 до 5 лет за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия.

Статья 164 УКУ устанавливает ответственность за неуплату алиментов или злостное уклонение от содержания несовершеннолетних детей — общественные работы на срок от 80 до 120 часов, пробационный надзор до 2 лет, ограничение свободы на аналогичный срок. В случае принуждения к попрошайничеству или азартным играм родителей могут приговорить к 3-7 годам лишения свободы

Напомним, в 2025 году одинокие родители могут получить более 3 000 грн на каждого ребенка до 18 лет. Помощь предоставляется при отсутствии второго родителя в документах. Выплаты не влияют на другие соцпомощи.

Также мы писали, что родители обязаны платить алименты даже без официальной работы или дохода. Для безработных сумма определяется из пособия, для неработающих — из средней зарплаты в регионе.