Штрафи для батьків в Україні — за що несуть відповідальність у жовтні 2025 року

В Україні штрафи неминучі за умови неналежного виховання дітей. Батьків можуть притягнути до відповідальності — адміністративної та кримінальної — за невиконання норм закону щодо піклування про неповнолітніх і забезпечення їх добробуту.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за що батьків можуть оштрафувати в жовтні 2025 року.

Чому штрафують батьків в Україні

Після народження дитини з’являється багато зобов’язань. Батьки повинні дбати про добробут своїх синів і доньок, забезпечувати їх належними умовами проживання, надавати доступ до навчання і всебічного розвитку тощо. Це визначено статтею 150 Сімейного кодексу України.

Саме недотримання обов’язків щодо виховання тягне за собою фінансову відповідальність за статтею 184 Кодексу про адміністративні правопорушення. У жовтні 2025 року батьків штрафуватимуть на такі суми:

від 850 до 1 700 грн — за ненадання належних умов життя, навчання і виховання (за аналогічне порушення упродовж року — від 1 700 до 5 100 грн);

від 850 до 1 700 грн — за адміністративне порушення, скоєне неповнолітньою дитиною у віці 14-16 років;

від 1 700 до 5 100 грн — за кримінальний злочин, який скоїла дитина до досягнення віку настання відповідальності;

від 1 700 до 2 550 грн — за ухилення від вимог органу опіки та піклування щодо виховання дитини;

від 1 700 до 3 400 грн — за умисне порушення терміну перебування дитини за кордоном.

Також можна отримати штраф у розмірі 102-136 грн за статтею 180 КУпАП — доведення неповнолітнього до стану алкогольного сп’яніння.

Кримінальна відповідальність батьків

Деякі неправомірні вчинки дорослих по відношенню до неповнолітніх тягнуть за собою більш серйозні покарання. Стаття 166 Кримінального кодексу передбачає ув’язнення терміном від 2 до 5 років за злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.

Стаття 164 ККУ встановлює відповідальність за несплату аліментів або злісне ухилення від утримання неповнолітніх дітей — громадські роботи на строк від 80 до 120 годин, пробаційний нагляд до 2 років, обмеження волі на аналогічний термін. В разі примусу до жебракування чи азартних ігор батьків можуть засудити до 3-7 років позбавлення волі

