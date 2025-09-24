Безробітний платник аліментів — чи повинна давати гроші непрацююча людина

Жінка тримає на руках дитину. Фото: Pexels

Відсутність офіційної роботи чи заробітку не звільняє батьків від обов’язку утримувати дитину. Навіть якщо людина звільнилася або має статус безробітного, вона все одно повинна щомісяця сплачувати аліменти.

Про те, як стягуються аліменти з безробітної людини, пояснили в Міністерстві юстиції України.

Як визначається розмір аліментів для безробітної людини

Для коректного визначення джерела та розміру аліментних нарахувань важливо розрізняти поняття "безробітний" і "непрацюючий":

Безробітний — це громадянин працездатного віку, який зареєстрований у центрі зайнятості та готовий стати до роботи. Непрацюючий — це працездатна людина, яка не працює і не стоїть на обліку у службі зайнятості.

Якщо боржник зареєстрований як безробітний, аліменти стягуються з його допомоги по безробіттю. Це стосується навіть тих, хто отримав такий статус уже після рішення суду. Якщо у людини є достатній страховий стаж (понад 6 місяців протягом року до реєстрації), сума виплат визначається як відсоток від середньої зарплати.

У випадку, коли платник є непрацюючим, аліменти нараховуються, виходячи із середньої зарплати в регіоні. Але розмір виплат не може бути меншим за половину прожиткового мінімуму для дитини. Якщо людина має неофіційний дохід, суд може встановити фіксовану суму.

Батьки мають право самостійно домовитися про розмір і порядок сплати аліментів, підписавши договір. Якщо ж платник ухиляється, посилаючись на відсутність роботи, питання вирішується у суді. Суд обов’язково враховує потреби дитини, а не лише офіційні доходи батьків.

Яке покарання загрожує українцям за несплату аліментів

Після винесення рішення потрібно звернутися до виконавчої служби, яка відкриває провадження і може застосовувати примусові заходи. Серед них:

арешт банківських рахунків;

заборона виїзду за межі України;

внесення боржника до Єдиного реєстру;

заборона користуватися зброєю та полювати;

обмеження права керування транспортними засобами.

Усі ці обмеження діють, поки заборгованість не буде повністю погашена.

Якщо ухилення від сплати аліментів носить умисний і систематичний характер, боржнику загрожує вже кримінальна відповідальність — від громадських робіт (80–120 годин) і арешту до позбавлення волі строком до двох років.

Раніше ми писали, що коли один із батьків не сплачує аліменти, українське законодавство передбачає тимчасову державну підтримку для забезпечення мінімальних потреб дитини. Виплати здійснюють органи соціального захисту після подання заяви та надання необхідних документів.

Також ми розповідали, що станом на 1 вересня 2025 року державні виконавці стягнули понад 10,3 млрд грн аліментів завдяки активним заходам примусового виконання рішень. Однак проблема заборгованості залишається актуальною.