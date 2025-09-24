Безработный плательщик алиментов — должен ли давать деньги неработающий человек

Женщина держит на руках ребенка. Фото: Pexels

Отсутствие официальной работы или заработка не освобождает родителей от обязанности содержать ребенка. Даже если человек уволился или имеет статус безработного, он все равно должен ежемесячно платить алименты.

О том, как взимаются алименты с безработного человека, объяснили в Министерстве юстиции Украины.

Как определяется размер алиментов для безработного человека

Для корректного определения источника и размера алиментных начислений важно различать понятия "безработный" и "неработающий":

Безработный — это гражданин трудоспособного возраста, который зарегистрирован в центре занятости и готов приступить к работе. Неработающий — это трудоспособный человек, который не работает и не стоит на учете в службе занятости.

Если должник зарегистрирован как безработный, алименты взимаются с его пособия по безработице. Это касается даже тех, кто получил такой статус уже после решения суда. Если у человека есть достаточный страховой стаж (более 6 месяцев в течение года до регистрации), сумма выплат определяется как процент от средней зарплаты.

В случае, когда плательщик является неработающим, алименты начисляются, исходя из средней зарплаты в регионе. Но размер выплат не может быть меньше половины прожиточного минимума для ребенка. Если человек имеет неофициальный доход, суд может установить фиксированную сумму.

Родители имеют право самостоятельно договориться о размере и порядке уплаты алиментов, подписав договор. Если же плательщик уклоняется, ссылаясь на отсутствие работы, вопрос решается в суде. Суд обязательно учитывает потребности ребенка, а не только официальные доходы родителей.

Какое наказание грозит украинцам за неуплату алиментов

После вынесения решения нужно обратиться в исполнительную службу, которая открывает производство и может применять принудительные меры. Среди них:

арест банковских счетов;

запрет выезда за пределы Украины;

внесение должника в Единый реестр;

запрет пользоваться оружием и охотиться;

ограничение права управления транспортными средствами.

Все эти ограничения действуют, пока задолженность не будет полностью погашена.

Если уклонение от уплаты алиментов носит умышленный и систематический характер, должнику грозит уже уголовная ответственность — от общественных работ (80-120 часов) и ареста до лишения свободы сроком до двух лет.

Ранее мы писали, что когда один из родителей не платит алименты, украинское законодательство предусматривает временную государственную поддержку для обеспечения минимальных потребностей ребенка. Выплаты осуществляют органы социальной защиты после подачи заявления и предоставления необходимых документов.

Также мы рассказывали, что по состоянию на 1 сентября 2025 года государственные исполнители взыскали более 10,3 млрд грн алиментов благодаря активным мерам принудительного исполнения решений. Однако проблема задолженности остается актуальной.