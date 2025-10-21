Відео
Головна Економіка Аліменти для дорослих — коли діти повинні давати гроші батькам

Аліменти для дорослих — коли діти повинні давати гроші батькам

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 07:20
Оновлено: 08:07
Підтримка в старості — чи повинні повнолітні діти допомагати грошима своїм батьків
Гроші в конверті. Фото: УНІАН

В Україні дорослі діти мають законний обов’язок допомагати своїм непрацездатним батькам, якщо ті не можуть забезпечити себе самостійно. Проте у деяких випадках суд може звільнити дітей від цього зобов’язання.

Про те, в яких випадках діти повинні підтримувати батьків грошима, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Коли потрібно допомагати батькам матеріально

Згідно зі статтею 51 Конституції України та статтею 202 Сімейного кодексу України, обов’язок утримувати батьків виникає, якщо виконуються дві умови:

  1. Батьки є непрацездатними — досягли пенсійного віку або мають інвалідність (І, II чи III групи).
  2. Вони потребують фінансової допомоги, бо не мають достатніх доходів або пенсії для гідного життя.

Аліменти можуть стягуватися лише з повнолітніх дітей. Розмір допомоги визначає суд, зважаючи на матеріальне становище як батьків, так і дітей.

Що робити, якщо діти не допомагають

Якщо діти відмовляються утримувати своїх батьків, ті можуть звернутися до суду з позовом про стягнення аліментів. Позов можна подати як до одного з дітей, так і до кількох. До заяви слід додати документи, що підтверджують потребу у допомозі — наприклад, довідку про доходи чи стан здоров’я.

Суд може призначити аліменти у фіксованій сумі або у частці від доходу дитини. Крім того, діти можуть бути зобов’язані брати участь у додаткових витратах — на лікування, догляд чи інші потреби батьків.

Коли дітей можуть звільнити від сплати аліментів

Є й винятки. Якщо суд встановить, що батьки колись ухилялися від виконання своїх обов’язків: не піклувалися про дітей або були позбавлені батьківських прав — дорослі діти можуть бути звільнені від сплати аліментів.

Також суд може відмовити у стягненні коштів, якщо батьки самі раніше не сплачували аліменти своїм дітям і мають заборгованість понад три роки.

Раніше ми писали, що відсутність офіційного місця роботи чи стабільного доходу не звільняє батьків від зобов’язання матеріально забезпечувати своїх дітей. Навіть у разі звільнення або перебування на обліку як безробітного, особа зобов’язана регулярно сплачувати аліменти.

Також ми розповідали, що в Україні передбачено покарання для батьків, які неналежно виконують свої обов’язки щодо виховання дітей. За ухилення від турботи про неповнолітніх та невиконання вимог законодавства у сфері їх утримання можуть бути застосовані як адміністративні, так й інші санкції.

виплати діти гроші аліменти батьки
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
