Підтримка в старості — чи повинні повнолітні діти допомагати грошима своїм батьків

Аліменти для дорослих — коли діти повинні давати гроші батькам
В Україні дорослі діти мають законний обов’язок допомагати своїм непрацездатним батькам, якщо ті не можуть забезпечити себе самостійно. Проте у деяких випадках суд може звільнити дітей від цього зобов’язання.
Про те, в яких випадках діти повинні підтримувати батьків грошима, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.
Коли потрібно допомагати батькам матеріально
Згідно зі статтею 51 Конституції України та статтею 202 Сімейного кодексу України, обов’язок утримувати батьків виникає, якщо виконуються дві умови:
- Батьки є непрацездатними — досягли пенсійного віку або мають інвалідність (І, II чи III групи).
- Вони потребують фінансової допомоги, бо не мають достатніх доходів або пенсії для гідного життя.
Аліменти можуть стягуватися лише з повнолітніх дітей. Розмір допомоги визначає суд, зважаючи на матеріальне становище як батьків, так і дітей.
Що робити, якщо діти не допомагають
Якщо діти відмовляються утримувати своїх батьків, ті можуть звернутися до суду з позовом про стягнення аліментів. Позов можна подати як до одного з дітей, так і до кількох. До заяви слід додати документи, що підтверджують потребу у допомозі — наприклад, довідку про доходи чи стан здоров’я.
Суд може призначити аліменти у фіксованій сумі або у частці від доходу дитини. Крім того, діти можуть бути зобов’язані брати участь у додаткових витратах — на лікування, догляд чи інші потреби батьків.
Коли дітей можуть звільнити від сплати аліментів
Є й винятки. Якщо суд встановить, що батьки колись ухилялися від виконання своїх обов’язків: не піклувалися про дітей або були позбавлені батьківських прав — дорослі діти можуть бути звільнені від сплати аліментів.
Також суд може відмовити у стягненні коштів, якщо батьки самі раніше не сплачували аліменти своїм дітям і мають заборгованість понад три роки.
