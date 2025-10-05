Відео
Україна
Аліменти на дорослих дітей — чи потрібно платити після 18 років

Аліменти на дорослих дітей — чи потрібно платити після 18 років

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 09:05
Аліменти на повнолітніх — до якого віку батьки повинні підтримувати дітей грошима
Людина дає гроші іншій. Фото: Новини.LIVE

Батьки в Україні повинні матеріально забезпечувати дитину до 18 років. Але цей обов’язок не завжди припиняється після досягнення повноліття. У низці випадків батьки мають підтримувати дітей і надалі.

Про те, в яких випадках батьки повинні сплачувати аліменти на повнолітніх дітей, пояснили в Міністерстві юстиції України.

Читайте також:

Коли батьки продовжують платити аліменти після 18 років

Якщо повнолітній син або дочка є непрацездатними та потребують допомоги, батьки зобов’язані їх утримувати, якщо мають фінансову можливість.

До непрацездатних належать люди з інвалідністю, ті, хто досяг пенсійного віку, або мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Водночас батьки можуть бути звільнені від цього обов’язку, якщо самі є непрацездатними або не мають достатніх доходів. Якщо аліменти не сплачуються добровільно, позов до суду може подати сама дитина або батько чи мати, з ким вона проживає.

Якщо дитина продовжує навчання та потребує матеріальної допомоги, батьки зобов’язані утримувати її до 23 років. Це право припиняється після завершення навчання. Звернутися до суду з позовом можуть як діти, так і один із батьків.

Верховний Суд визначає, що для стягнення аліментів мають бути одночасно наявні такі умови:

  • вік від 18 до 23 років;
  • продовження навчання;
  • потреба у фінансовій підтримці;
  • можливість батьків надавати допомогу.

Як визначають розмір аліментів

Суд встановлює розмір виплат у відсотках від доходу або у твердій сумі, враховуючи:

  • матеріальний стан і здоров’я дитини та платника;
  • наявність інших утриманців;
  • інші важливі обставини.

Також суд враховує можливість підтримки з боку іншого з батьків або родичів. Позови про стягнення аліментів подаються за місцем реєстрації відповідача або, за бажанням позивача, за його місцем проживання.

Відповідальність за несплату аліментів в Україні

Якщо платник затримує аліменти з власної вини, нараховується пеня — 1% від боргу за кожен день прострочення (але не більше 100% від загальної суми заборгованості). Суд може зменшити розмір пені з урахуванням матеріального стану боржника.

Раніше ми писали, що наявність чи відсутність офіційної роботи не звільняє батьків від обов’язку фінансово підтримувати своїх дітей. Навіть у випадку звільнення або перебування на обліку як безробітний, людина зобов’язана щомісяця сплачувати аліменти.

Також ми розповідали, що станом на 1 вересня 2025 року завдяки заходам із примусового виконання рішень державна виконавча служба вже забезпечила стягнення аліментів на понад 10,3 млрд грн. Водночас питання боргів залишається актуальним. Ті, хто тривалий час ухиляється від виплат, ризикують зіткнутися з серйозними обмеженнями, зокрема забороною виїзду за межі країни.

виплати діти гроші аліменти батьки
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
