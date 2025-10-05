Алименты на совершеннолетних — до какого возраста родители должны поддерживать детей деньгами

Человек дает деньги другому. Фото: Новини.LIVE

Родители в Украине должны материально обеспечивать ребенка до 18 лет. Но эта обязанность не всегда прекращается после достижения совершеннолетия. В ряде случаев родители должны поддерживать детей и в дальнейшем.

О том, в каких случаях родители должны платить алименты на совершеннолетних детей, объяснили в Министерстве юстиции Украины.

Когда родители продолжают платить алименты после 18 лет

Если совершеннолетний сын или дочь являются нетрудоспособными и нуждаются в помощи, родители обязаны их содержать, если имеют финансовую возможность.

К нетрудоспособным относятся люди с инвалидностью, те, кто достиг пенсионного возраста, или имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца.

В то же время родители могут быть освобождены от этой обязанности, если сами являются нетрудоспособными или не имеют достаточных доходов. Если алименты не уплачиваются добровольно, иск в суд может подать сам ребенок, отец или мать, с кем он проживает.

Если ребенок продолжает обучение и нуждается в материальной помощи, родители обязаны содержать его до 23 лет. Это право прекращается после завершения обучения. Обратиться в суд с иском могут как дети, так и один из родителей.

Верховный Суд определяет, что для взыскания алиментов должны быть одновременно имеющиеся следующие условия:

возраст от 18 до 23 лет;

продолжение обучения;

потребность в финансовой поддержке;

возможность родителей оказывать помощь.

Как определяют размер алиментов

Суд устанавливает размер выплат в процентах от дохода или в твердой сумме, учитывая:

материальное состояние и здоровье ребенка и плательщика;

наличие других иждивенцев;

другие важные обстоятельства.

Также суд учитывает возможность поддержки со стороны другого родителя или родственников. Иски о взыскании алиментов подаются по месту регистрации ответчика или, по желанию истца, по его месту жительства.

Ответственность за неуплату алиментов в Украине

Если плательщик задерживает алименты по собственной вине, начисляется пеня — 1% от долга за каждый день просрочки (но не более 100% от общей суммы задолженности). Суд может уменьшить размер пени с учетом материального состояния должника.

Ранее мы писали, что наличие или отсутствие официальной работы не освобождает родителей от обязанности финансово поддерживать своих детей. Даже в случае увольнения или пребывания на учете как безработный, человек обязан ежемесячно платить алименты.

Также мы рассказывали, что по состоянию на 1 сентября 2025 года благодаря мерам по принудительному исполнению решений государственная исполнительная служба уже обеспечила взыскание алиментов на более 10,3 млрд грн. В то же время вопрос долгов остается актуальным. Те, кто длительное время уклоняется от выплат, рискуют столкнуться с серьезными ограничениями, в частности запретом выезда за пределы страны.