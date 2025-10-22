Пенсия вырастет почти на 950 грн — кто может оформить прибавку в ноябре

Почти 950 грн доплаты к пенсии — кто имеет право на прибавку
В Украине предусмотрена государственная помощь для пожилых людей, которые не имеют детей, внуков или правнуков и нуждаются в постоянной поддержке. Пенсионеры в такой ситуации могут получать ежемесячную прибавку к пенсии.
О том, кто может претендовать на доплату с ноября, как ее оформить и какой размер надбавки в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Кто может получить доплату и как ее оформить в 2025 году
Согласно закону "О внесении изменений в отдельные законы Украины относительно повышения социальных гарантий для определенных категорий граждан", доплата назначается одиноким пенсионерам, которые:
- достигли 80 лет;
- нуждаются в постоянном постороннем уходе;
- получают пенсию по возрасту, а не по инвалидности;
- не имеют трудоспособных родственников, которые обязаны их содержать (взрослых детей, внуков или правнуков).
Необходимость постоянного ухода определяет врачебно-консультативная комиссия (ВКК), которая выдает медицинское заключение. Чтобы оформить надбавку с ноября 2025 года, нужно:
- Обратиться в медицинское учреждение, где врачи выдадут медицинское заключение о необходимости постороннего ухода.
- Подать заявление в Пенсионный фонд вместе с пакетом документов:
- идентификационный код;
- паспорт гражданина Украины;
- медицинское заключение о необходимости в постоянном уходе;
- подтверждение отсутствия других выплат по инвалидности.
Доплата помогает одиноким пенсионерам покрывать расходы на уход и другие важные потребности.
Какой размер надбавки в 2025 году
В 2025 году одинокие пенсионеры, нуждающиеся в регулярном уходе, могут рассчитывать на ежемесячную доплату в размере 944 грн. Это 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который в 2025 году составляет 2 361 грн.
