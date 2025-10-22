Видео
Главная Экономика Почти 950 грн доплаты к пенсии — кто имеет право на прибавку

Почти 950 грн доплаты к пенсии — кто имеет право на прибавку

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 05:45
обновлено: 17:13
Пенсия вырастет почти на 950 грн — кто может оформить прибавку в ноябре
Пожилая женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине предусмотрена государственная помощь для пожилых людей, которые не имеют детей, внуков или правнуков и нуждаются в постоянной поддержке. Пенсионеры в такой ситуации могут получать ежемесячную прибавку к пенсии.

О том, кто может претендовать на доплату с ноября, как ее оформить и какой размер надбавки в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Кто может получить доплату и как ее оформить в 2025 году

Согласно закону "О внесении изменений в отдельные законы Украины относительно повышения социальных гарантий для определенных категорий граждан", доплата назначается одиноким пенсионерам, которые:

  • достигли 80 лет;
  • нуждаются в постоянном постороннем уходе;
  • получают пенсию по возрасту, а не по инвалидности;
  • не имеют трудоспособных родственников, которые обязаны их содержать (взрослых детей, внуков или правнуков).

Необходимость постоянного ухода определяет врачебно-консультативная комиссия (ВКК), которая выдает медицинское заключение. Чтобы оформить надбавку с ноября 2025 года, нужно:

  1. Обратиться в медицинское учреждение, где врачи выдадут медицинское заключение о необходимости постороннего ухода.
  2. Подать заявление в Пенсионный фонд вместе с пакетом документов:
  • идентификационный код;
  • паспорт гражданина Украины;
  • медицинское заключение о необходимости в постоянном уходе;
  • подтверждение отсутствия других выплат по инвалидности.

Доплата помогает одиноким пенсионерам покрывать расходы на уход и другие важные потребности.

Какой размер надбавки в 2025 году

В 2025 году одинокие пенсионеры, нуждающиеся в регулярном уходе, могут рассчитывать на ежемесячную доплату в размере 944 грн. Это 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который в 2025 году составляет 2 361 грн.

Ранее мы писали, что организация похорон может стоить десятки тысяч гривен. Однако не все знают, что часть этих расходов можно компенсировать — Пенсионный фонд Украины предоставляет помощь на покрытие расходов на погребение.

Также мы рассказывали, что в Украине работники профессий с повышенным риском для здоровья и вредных условий труда могут рассчитывать на повышенные минимальные пенсии. Их размер определяется на основе прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
