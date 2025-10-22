Пенсія зросте майже на 950 грн — хто може оформити надбавку в листопаді

Жінка похилого віку рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

В Україні передбачена державна допомога для людей похилого віку, які не мають дітей, онуків або правнуків і потребують постійної підтримки. Пенсіонери в такій ситуації можуть отримувати щомісячну надбавку до пенсії.

Про те, хто може претендувати на доплату з листопада, як її оформити та який розмір надбавки у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Хто може отримати доплату та як її оформити у 2025 році

Згідно із законом "Про внесення змін до окремих законів України щодо підвищення соціальних гарантій для певних категорій громадян", доплата призначається самотнім пенсіонерам, які:

досягли 80 років;

потребують постійного стороннього догляду;

отримують пенсію за віком, а не за інвалідністю;

не мають працездатних родичів, які зобов’язані їх утримувати (дорослих дітей, онуків або правнуків).

Необхідність постійного догляду визначає лікарсько-консультативна комісія (ЛКК), яка видає медичний висновок. Щоб оформити надбавку з листопада 2025 року, потрібно:

Звернутися до медичного закладу, де лікарі видадуть медичний висновок про необхідність стороннього догляду. Подати заяву до Пенсійного фонду разом із пакетом документів:

ідентифікаційний код;

паспорт громадянина України;

медичний висновок про потребу у постійному догляді;

підтвердження відсутності інших виплат за інвалідністю.

Доплата допомагає самотнім пенсіонерам покривати витрати на догляд та інші важливі потреби.

Який розмір надбавки у 2025 році

У 2025 році самотні пенсіонери, які потребують регулярного догляду, можуть розраховувати на щомісячну доплату у розмірі 944 грн. Це 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який у 2025 році становить 2 361 грн.

