Пенсія зросте майже на 950 грн — хто може оформити надбавку в листопаді

Майже 950 грн доплати до пенсії — хто має право на надбавку
В Україні передбачена державна допомога для людей похилого віку, які не мають дітей, онуків або правнуків і потребують постійної підтримки. Пенсіонери в такій ситуації можуть отримувати щомісячну надбавку до пенсії.
Про те, хто може претендувати на доплату з листопада, як її оформити та який розмір надбавки у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.
Хто може отримати доплату та як її оформити у 2025 році
Згідно із законом "Про внесення змін до окремих законів України щодо підвищення соціальних гарантій для певних категорій громадян", доплата призначається самотнім пенсіонерам, які:
- досягли 80 років;
- потребують постійного стороннього догляду;
- отримують пенсію за віком, а не за інвалідністю;
- не мають працездатних родичів, які зобов’язані їх утримувати (дорослих дітей, онуків або правнуків).
Необхідність постійного догляду визначає лікарсько-консультативна комісія (ЛКК), яка видає медичний висновок. Щоб оформити надбавку з листопада 2025 року, потрібно:
- Звернутися до медичного закладу, де лікарі видадуть медичний висновок про необхідність стороннього догляду.
- Подати заяву до Пенсійного фонду разом із пакетом документів:
- ідентифікаційний код;
- паспорт громадянина України;
- медичний висновок про потребу у постійному догляді;
- підтвердження відсутності інших виплат за інвалідністю.
Доплата допомагає самотнім пенсіонерам покривати витрати на догляд та інші важливі потреби.
Який розмір надбавки у 2025 році
У 2025 році самотні пенсіонери, які потребують регулярного догляду, можуть розраховувати на щомісячну доплату у розмірі 944 грн. Це 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який у 2025 році становить 2 361 грн.
Раніше ми писали, що організація похоронів може коштувати десятки тисяч гривень. Однак не всі знають, що частину цих витрат можна компенсувати — Пенсійний фонд України надає допомогу на покриття витрат на поховання.
Також ми розповідали, що в Україні працівники професій із підвищеним ризиком для здоров’я та шкідливих умов праці можуть розраховувати на підвищені мінімальні пенсії. Їхній розмір визначається на основі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Читайте Новини.LIVE!