Гроші на поховання — хто та яку компенсацію може отримати у 2025

Витрати на похорони сьогодні сягають десятків тисяч гривень. Проте не всі знають, що частину цих коштів можна повернути — Пенсійний фонд України виплачує допомогу на поховання.

Про те, хто може отримати компенсацію за організацію поховання та який її розмір у 2025 році, пояснили фахівці юридичної компанії "Мережа Права".

Хто може отримати компенсацію за організацію похорон

Отримати гроші може людина, яка організувала та оплатила поховання. Це не обов’язково родич — компенсацію може отримати й сусід, друг чи знайомий, якщо зможе підтвердити витрати:

чеками;

квитанціями;

договором із ритуальною службою.

Форма поховання (традиційна чи кремація) не впливає на розмір виплати.

Які документи потрібно підготувати

Щоб отримати допомогу, потрібно подати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реквізити вашого банківського рахунку у форматі IBAN;

заяву на виплату (бланк видають у відділенні Пенсійного фонду);

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану про смерть (не плутати зі свідоцтвом про смерть).

Якщо людина померла за кордоном, замість витягу подається легалізоване свідоцтво про смерть іноземного зразка.

Куди звертатися по виплати

Подати документи можна у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України — незалежно від місця реєстрації померлого. Під час воєнного стану діє принцип "де зручно, туди й іди".

Онлайн оформити допомогу поки що неможливо — потрібно звернутися особисто. Якщо банківського рахунку немає, гроші можна отримати через систему "Швидка копійка" у відділенні Ощадбанку.

Яка сума виплати у 2025 році

Розмір компенсації залежить від статусу померлого:

Цивільний пенсіонер — дві місячні пенсії (якщо пенсія становила 5 000 грн, допомога буде 10 000 грн). Військовий пенсіонер — три місячні пенсії, але не менше 15 140 грн. Працівник — 4 100 грн (через Фонд соцстраху, звернення до роботодавця). Особа без статусу (не працювала, не на пенсії) — допомогу визначають місцеві органи влади, сума залежить від регіону.

Чому виникають проблеми з виплатою компенсації

Найчастіше люди помиляються, приносячи звичайне свідоцтво про смерть замість витягу з реєстру, тому уважно перевірте документи. Юристи радять не відкладати звернення надовго — хоча терміни не обмежені, краще діяти, поки всі дані актуальні.

Також важливо переконатися, що банківський рахунок відкрито саме на ваше ім’я, і зробити копії або фото всіх документів перед подачею.

