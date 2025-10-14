Деякі українці можуть залишитись без виплат — що потрібно зробити до 1 листопада

Жінка тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE

Пенсійний фонд України повідомив, що частина громадян має обов’язково пройти фізичну ідентифікацію до 1 листопада 2025 року. Якщо цього вчасно не зробити, нарахування державних соціальних виплат буде призупинено.

Про те, хто має пройти ідентифікацію та навіщо це потрібно, пояснили у Пенсійному фонді України.

Хто має пройти ідентифікацію

Це стосується тих, хто отримував соціальну допомогу у період із лютого 2022 року по червень 2025 року. Якщо громадяни не пройдуть ідентифікацію вчасно, виплати можуть бути призупинені до моменту виконання вимоги.

До 1 листопада процедуру мають пройти отримувачі таких видів державних соціальних допомог:

малозабезпечені родини;

отримувачі допомоги по догляду;

люди з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю;

отримувачі допомоги дітям із тяжкими захворюваннями;

люди з інвалідністю та громадяни, які не мають права на пенсію;

отримувачі виплат на дітей, над якими встановлено опіку або піклування;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа, у тому числі ті, хто має інвалідність;

батьки-вихователі та прийомні батьки, які отримують грошове забезпечення за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу чи прийомних сім’ях;

непрацюючі громадяни, які досягли пенсійного віку, але ще не набули права на пенсію та отримують тимчасову державну допомогу.

Як дізнатися, чи потрібно проходити ідентифікацію

Громадяни, яких стосується ця вимога, вже отримали відповідні повідомлення у своїх особистих кабінетах на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Пенсійний фонд наголошує, що фізична ідентифікація є обов’язковою процедурою, яка підтверджує особу отримувача виплат. Це потрібно для того, щоб запобігти зловживанням і гарантувати, що допомогу отримають саме ті, хто має на неї право.

Раніше ми писали, що в Україні стартує масштабна перевірка пенсіонерів, які отримують або планують отримати спеціальні надбавки до пенсій. Для цього створять комісії, що перевірятимуть документи та підтверджуватимуть фактичне місце проживання громадян у певний період.

Також ми розповідали, що з 1 січня 2026 року планують запровадити Єдину базову соціальну допомогу, яка замінить кілька чинних виплат для вразливих категорій населення. Її розмір визначатимуть індивідуально для кожної сім’ї за єдиною формулою, що дає змогу вже зараз орієнтовно оцінити майбутні суми.