Українцям можуть перерахувати розмір пенсії вже у 2025 — що потрібно зробити

Жінка похилого віку тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

Українці, які вже отримують пенсію, мають право вимагати її перерахунку, якщо з’явилися нові підстави. Чинне законодавство передбачає щонайменше три законні причини для перегляду розміру виплат.

Про те, в яких випадках українці можуть вимагати перерахунок пенсії та як цього добитись, розповіли на порталі "Юристи.ua".

Чи можуть перерахувати розмір виплат після виходу на пенсію

Навіть після призначення пенсії громадяни можуть ініціювати її перерахунок, якщо знайдено або оформлено додаткові документи, що підтверджують раніше не врахований трудовий стаж чи заробіток.

Також розмір виплат може змінитися у зв’язку з новими надбавками або доплатами, встановленими законом — наприклад, для військових, осіб із державними нагородами чи почесними званнями.

В яких випадках розмір пенсії можуть перерахувати

В законодавстві України передбачено щонайменше три підстави для перерахунку уже призначеної пенсії:

Збільшення заробітної плати

Якщо пенсіонер після виходу на пенсію продовжує працювати і його зарплата зросла, він може звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) із заявою про перерахунок.

Таке звернення дозволено робити раз на два роки — за умови, що заробіток підвищився порівняно з тим, який враховувався під час первинного нарахування. Заява подається у письмовій формі, після чого ПФУ проводить новий розрахунок і, якщо є підстави, підвищує розмір пенсії.

Додатковий страховий стаж

Пенсіонери, які продовжують працювати після виходу на відпочинок, поступово накопичують новий страховий стаж. У такому випадку вони теж можуть ініціювати перерахунок пенсії.

Якщо необхідний період страхового стажу вже набрано, повторний розрахунок можна провести без очікування дворічного терміну. Це означає, що людина може підвищити свою пенсію одразу після підтвердження нового стажу.

Зміна прожиткового мінімуму

Для тих, хто не працює, пенсія перераховується автоматично, якщо зростає прожитковий мінімум. Це впливає на всі основні соціальні стандарти, у тому числі й на розмір пенсійних виплат.

Працюючі пенсіонери отримують оновлену суму лише після завершення трудової діяльності. Такий порядок допомагає уникнути подвійних нарахувань і зберегти баланс між заробітком і пенсією.

Що потрібно зробити для перерахунку пенсії

Щоб ініціювати процедуру, потрібно:

подати електронну заяву через офіційний вебпортал ПФУ;

звернутися до будь-якого територіального управління Пенсійного фонду України.

Пояснювати причини звернення не обов’язково — спеціалісти самостійно перевіряють усі можливі підстави та проводять перерахунок відповідно до норм чинного законодавства.

