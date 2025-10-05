Відео
Головна Економіка Пенсія по інвалідності I групи — скільки грошей прийде у жовтні

Пенсія по інвалідності I групи — скільки грошей прийде у жовтні

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 19:15
І група інвалідності — які виплати отримають українці у жовтні
Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

Українці з інвалідністю отримують державну фінансову підтримку, адже не завжди можуть повністю забезпечувати себе. У жовтні 2025 року підвищень або індексації пенсій для людей з інвалідністю не планується — виплати залишаться на колишньому рівні, якщо немає права на додаткові надбавки.

Про те, на яку пенсію можуть розраховувати українці з I групою інвалідності у жовтні, розповіли в Пенсійному фонді України.

Читайте також:

Як визначають розмір пенсії для людей з I групою інвалідності

Пенсія по інвалідності призначається людям, які частково або повністю втратили працездатність. Розмір виплат залежить від групи інвалідності:

  • I група — 100% пенсії за віком;
  • II група — 90% пенсії за віком;
  • III група — 50% пенсії за віком.

Для призначення пенсії потрібен страховий стаж від 1 до 15 років, залежно від віку, в якому встановили інвалідність. Пенсія нараховується з дня встановлення інвалідності, якщо заяву подано протягом трьох місяців.

Як розраховується розмір пенсії по інвалідності військовослужбовців

Для військовослужбовців пенсія по інвалідності надається незалежно від страхового стажу, якщо інвалідність настала під час служби або протягом трьох місяців після звільнення, а також у випадку захворювань, пов’язаних зі службою. Розмір пенсії для I групи залежно від причини інвалідності:

  1. Внаслідок війни — 100% грошового забезпечення. Мінімальна виплата — 16 847 грн.
  2. Для інших осіб — 70% грошового забезпечення.

На які виплати розраховувати людям, у яких інвалідність пов'язана з аварією на ЧАЕС

Для постраждалих від Чорнобильської катастрофи мінімальна пенсія для I групи становить 9 855,71 грн. Для ліквідаторів аварії на ЧАЕС мінімальна виплата з 1 березня 2025 року для I групи — 100% середньої зарплати в Україні за попередній рік, або 17 486,60 грн.

Раніше ми писали, що українці з інвалідністю II групи мають право на щомісячну державну пенсію через втрату працездатності. Проте у жовтні 2025 року підвищення цих виплат не передбачено.

Також ми розповідали, що розмір пенсії в Україні визначається страховим стажем, заробітком, із якого сплачували внески, та середньою зарплатою в країні на момент оформлення. Крім того, держава щороку встановлює мінімальні та максимальні виплати залежно від прожиткового мінімуму.

виплати пенсії інвалідність особа з інвалідністю соціальний захист
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
