Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Пенсії по інвалідності II групи — хто та скільки отримає у жовтні

Пенсії по інвалідності II групи — хто та скільки отримає у жовтні

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 19:20
II група інвалідності — яку суму грошей отримають українці від держави у жовтні
Гроші та монети на аркуші паперу. Фото: Новини.LIVE

Українці з II групою інвалідності можуть оформити щомісячні виплати від держави — пенсію для людей, які втратили працездатність через проблеми зі здоров’ям. Попри очікування громадян з таким статусом, підвищення виплат у жовтні 2025 року не заплановано.

Про те, які виплати отримають люди з інвалідністю II групи у жовтні, зазначається на сайті Пенсійного фонду України.

Реклама
Читайте також:

Кому призначають пенсію по інвалідності

Пенсію можуть отримати громадяни з інвалідністю, які мають страховий стаж від одного до п’ятнадцяти років. Тривалість стажу залежить від віку, коли була встановлена інвалідність.

Військовослужбовці отримують пенсію незалежно від страхового стажу, якщо інвалідність з’явилася під час служби, протягом трьох місяців після звільнення або пізніше, але через хвороби, що виникли під час служби.

Як розраховують розмір пенсії по інвалідності II групи

Розмір пенсії для людей з II групою інвалідності за загальними правилами становить 90 % від пенсії за віком. Військові з II групою отримують 60 % грошового забезпечення, а якщо інвалідність пов’язана з війною, — 80 % грошового забезпечення. Окрім того, у жовтні 2025 році:

  • мінімальні виплати для людей з інвалідністю II групи через війну становлять 13 822 гривні;
  • пенсія ліквідаторів аварії на ЧАЕС з II групою інвалідності не може бити меншою ніж 13 989,28 гривні. 
  • постраждалі від Чорнобильської катастрофи з II групою інвалідності отримують мінімум 7 884,57 гривні.

Пенсія призначається з моменту встановлення інвалідності, якщо заява подана протягом трьох місяців. Якщо звернення відбулося пізніше, виплати починаються з дня подачі документів. Пенсія виплачується на весь термін, на який встановлена інвалідність.

Раніше ми писали, що люди з інвалідністю часто потребують державної фінансової підтримки. Проте восени 2025 року підвищення чи індексації таких виплат не планується. В жовтні пенсія залишиться на колишньому рівні, якщо немає права на додаткові надбавки.

Також ми розповідали, що розмір пенсії в Україні визначають страховий стаж, розмір зарплати, з якої сплачували внески, та середній рівень заробітку в країні на момент оформлення. Держава також встановлює мінімальні та максимальні виплати, прив’язані до прожиткового мінімуму.

виплати пенсії гроші інвалідність особа з інвалідністю соціальний захист
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації