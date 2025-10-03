II група інвалідності — яку суму грошей отримають українці від держави у жовтні

Гроші та монети на аркуші паперу. Фото: Новини.LIVE

Українці з II групою інвалідності можуть оформити щомісячні виплати від держави — пенсію для людей, які втратили працездатність через проблеми зі здоров’ям. Попри очікування громадян з таким статусом, підвищення виплат у жовтні 2025 року не заплановано.

Про те, які виплати отримають люди з інвалідністю II групи у жовтні, зазначається на сайті Пенсійного фонду України.

Кому призначають пенсію по інвалідності

Пенсію можуть отримати громадяни з інвалідністю, які мають страховий стаж від одного до п’ятнадцяти років. Тривалість стажу залежить від віку, коли була встановлена інвалідність.

Військовослужбовці отримують пенсію незалежно від страхового стажу, якщо інвалідність з’явилася під час служби, протягом трьох місяців після звільнення або пізніше, але через хвороби, що виникли під час служби.

Як розраховують розмір пенсії по інвалідності II групи

Розмір пенсії для людей з II групою інвалідності за загальними правилами становить 90 % від пенсії за віком. Військові з II групою отримують 60 % грошового забезпечення, а якщо інвалідність пов’язана з війною, — 80 % грошового забезпечення. Окрім того, у жовтні 2025 році:

мінімальні виплати для людей з інвалідністю II групи через війну становлять 13 822 гривні;

пенсія ліквідаторів аварії на ЧАЕС з II групою інвалідності не може бити меншою ніж 13 989,28 гривні.

постраждалі від Чорнобильської катастрофи з II групою інвалідності отримують мінімум 7 884,57 гривні.

Пенсія призначається з моменту встановлення інвалідності, якщо заява подана протягом трьох місяців. Якщо звернення відбулося пізніше, виплати починаються з дня подачі документів. Пенсія виплачується на весь термін, на який встановлена інвалідність.

Раніше ми писали, що люди з інвалідністю часто потребують державної фінансової підтримки. Проте восени 2025 року підвищення чи індексації таких виплат не планується. В жовтні пенсія залишиться на колишньому рівні, якщо немає права на додаткові надбавки.

Також ми розповідали, що розмір пенсії в Україні визначають страховий стаж, розмір зарплати, з якої сплачували внески, та середній рівень заробітку в країні на момент оформлення. Держава також встановлює мінімальні та максимальні виплати, прив’язані до прожиткового мінімуму.