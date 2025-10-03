Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Пенсии по инвалидности II группы — сколько прейдет в октябре

Пенсии по инвалидности II группы — сколько прейдет в октябре

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 19:20
II группа инвалидности — какую сумму денег получат украинцы от государства в октябре
Деньги и монеты на листе бумаги. Фото: Новини.LIVE

Украинцы со II группой инвалидности могут оформить ежемесячные выплаты от государства — пенсию для людей, утративших трудоспособность из-за проблем со здоровьем. Несмотря на ожидания граждан с таким статусом, повышение выплат в октябре 2025 года не запланировано.

О том, какие выплаты получат люди с инвалидностью II группы в октябре, отмечается на сайте Пенсионного фонда Украины.

Реклама
Читайте также:

Кому назначают пенсию по инвалидности

Пенсию могут получить граждане с инвалидностью, которые имеют страховой стаж от одного до пятнадцати лет. Продолжительность стажа зависит от возраста, когда была установлена инвалидность.

Военнослужащие получают пенсию независимо от страхового стажа, если инвалидность появилась во время службы, в течение трех месяцев после увольнения или позже, но из-за болезней, возникших во время службы.

Как рассчитывают размер пенсии по инвалидности II группы

Размер пенсии для людей со II группой инвалидности по общим правилам составляет 90 % от пенсии по возрасту. Военные со II группой получают 60 % денежного обеспечения, а если инвалидность связана с войной, — 80 % денежного обеспечения. Кроме того, в октябре 2025 года:

  • минимальные выплаты для людей с инвалидностью II группы из-за войны составляют 13 822 гривны;
  • пенсия ликвидаторов аварии на ЧАЭС со II группой инвалидности не может быть меньше 13 989,28 гривны.
  • пострадавшие от Чернобыльской катастрофы со II группой инвалидности получают минимум 7 884,57 гривны.

Пенсия назначается с момента установления инвалидности, если заявление подано в течение трех месяцев. Если обращение произошло позже, выплаты начинаются со дня подачи документов. Пенсия выплачивается на весь срок, на который установлена инвалидность.

Ранее мы писали, что люди с инвалидностью часто нуждаются в государственной финансовой поддержке. Однако осенью 2025 года повышение или индексации таких выплат не планируется. В октябре пенсия останется на прежнем уровне, если нет права на дополнительные надбавки.

Также мы рассказывали, что размер пенсии в Украине определяют страховой стаж, размер зарплаты, с которой платили взносы, и средний уровень заработка в стране на момент оформления. Государство также устанавливает минимальные и максимальные выплаты, привязанные к прожиточному минимуму.

выплаты пенсии деньги инвалидность лицо с инвалидностью социальная защита
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации