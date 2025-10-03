II группа инвалидности — какую сумму денег получат украинцы от государства в октябре

Деньги и монеты на листе бумаги. Фото: Новини.LIVE

Украинцы со II группой инвалидности могут оформить ежемесячные выплаты от государства — пенсию для людей, утративших трудоспособность из-за проблем со здоровьем. Несмотря на ожидания граждан с таким статусом, повышение выплат в октябре 2025 года не запланировано.

О том, какие выплаты получат люди с инвалидностью II группы в октябре, отмечается на сайте Пенсионного фонда Украины.

Кому назначают пенсию по инвалидности

Пенсию могут получить граждане с инвалидностью, которые имеют страховой стаж от одного до пятнадцати лет. Продолжительность стажа зависит от возраста, когда была установлена инвалидность.

Военнослужащие получают пенсию независимо от страхового стажа, если инвалидность появилась во время службы, в течение трех месяцев после увольнения или позже, но из-за болезней, возникших во время службы.

Как рассчитывают размер пенсии по инвалидности II группы

Размер пенсии для людей со II группой инвалидности по общим правилам составляет 90 % от пенсии по возрасту. Военные со II группой получают 60 % денежного обеспечения, а если инвалидность связана с войной, — 80 % денежного обеспечения. Кроме того, в октябре 2025 года:

минимальные выплаты для людей с инвалидностью II группы из-за войны составляют 13 822 гривны;

пенсия ликвидаторов аварии на ЧАЭС со II группой инвалидности не может быть меньше 13 989,28 гривны.

пострадавшие от Чернобыльской катастрофы со II группой инвалидности получают минимум 7 884,57 гривны.

Пенсия назначается с момента установления инвалидности, если заявление подано в течение трех месяцев. Если обращение произошло позже, выплаты начинаются со дня подачи документов. Пенсия выплачивается на весь срок, на который установлена инвалидность.

Ранее мы писали, что люди с инвалидностью часто нуждаются в государственной финансовой поддержке. Однако осенью 2025 года повышение или индексации таких выплат не планируется. В октябре пенсия останется на прежнем уровне, если нет права на дополнительные надбавки.

Также мы рассказывали, что размер пенсии в Украине определяют страховой стаж, размер зарплаты, с которой платили взносы, и средний уровень заработка в стране на момент оформления. Государство также устанавливает минимальные и максимальные выплаты, привязанные к прожиточному минимуму.