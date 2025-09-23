Видео
Выплаты для людей с инвалидностью — что будет с пенсиями в 2026

Выплаты для людей с инвалидностью — что будет с пенсиями в 2026

Дата публикации 23 сентября 2025 19:10
Выплаты для людей с инвалидностью в 2026 году — стоит ли ожидать повышения пенсии
Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE

В Украине люди с инвалидностью имеют право на государственную пенсию, размер которой определяется индивидуально. Поэтому важно знать, планируется ли повышение таких выплат в следующем году.

О том, как определяется размер пенсий по инвалидности и вырастут ли выплаты в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Как определяют размер пенсии по инвалидности

В Пенсионном фонде Украины объяснили, что размер пенсии для людей с инвалидностью устанавливается в зависимости от причины инвалидности и ее группы.

В 2026 году сумма выплат будет оставаться привязанной к пенсии по возрасту и будет начисляться в процентном соотношении:

  • I группа инвалидности — 100% от пенсии по возрасту;
  • II группа инвалидности — 90% от пенсии по возрасту;
  • III группа инвалидности — 50% пенсии по возрасту.

Пенсия назначается с даты установления инвалидности, если заявление подано в течение трех месяцев после этого. Если заявление подано позже, выплаты начисляются со дня обращения. Как отмечают в ПФУ, пенсия по инвалидности выплачивается на весь период, пока действует установленная группа.

При исчислении пенсии по возрасту для начисления пенсии по инвалидности учитывается не только имеющийся страховой стаж, но и время от установления инвалидности до достижения 60 лет.

Стоит ли ожидать повышения пенсий в 2026 году

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, многие украинцы получат большие пенсии в следующем году. В проекте государственного бюджета на 2026 год предусмотрено значительно больше средств на пенсионные выплаты — более 1 триллиона 27 миллиардов гривен. Для сравнения, в 2025 году выделялось на 123,4 миллиарда гривен меньше.

Ранее мы писали, что государственная социальная помощь в Украине поддерживает тех граждан, которые из-за отсутствия трудового стажа или проблем со здоровьем не могут получить пенсию.

Также мы рассказывали, что существуют законы и программы для людей с инвалидностью, обеспечивающие пенсии, социальные выплаты и дополнительные льготы. Однако многие украинцы до сих пор не знают о своих правах и не используют все возможности.

выплаты пенсии деньги инвалидность лицо с инвалидностью
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
