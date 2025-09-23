Виплати для людей з інвалідністю у 2026 році — чи варто очікувати підвищення пенсії

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE

В Україні люди з інвалідністю мають право на державну пенсію, розмір якої визначається індивідуально. Тому важливо знати, чи планується підвищення таких виплат наступного року.

Про те, як визначається розмір пенсій по інвалідності та чи зростуть виплати у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Як визначають розмір пенсії по інвалідності

В Пенсійному фонді України пояснили, що розмір пенсії для людей з інвалідністю встановлюється залежно від причини інвалідності та її групи.

У 2026 році сума виплат залишатиметься прив’язаною до пенсії за віком та нараховуватиметься у відсотковому співвідношенні:

І група інвалідності — 100% від пенсії за віком;

II група інвалідності — 90% від пенсії за віком;

III група інвалідності — 50% від пенсії за віком.

Пенсія призначається з дати встановлення інвалідності, якщо заяву подано протягом трьох місяців після цього. Якщо заява подана пізніше, виплати нараховуються з дня звернення. Як наголошують у ПФУ, пенсія по інвалідності виплачується на весь період, поки діє встановлена група.

При обчисленні пенсії за віком для нарахування пенсії по інвалідності враховується не тільки наявний страховий стаж, а й час від встановлення інвалідності до досягнення 60 років.

Чи варто очікувати підвищення пенсій у 2026 році

За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, багато українців отримають більші пенсії наступного року. У проєкті державного бюджету на 2026 рік передбачено значно більше коштів на пенсійні виплати — понад 1 трильйон 27 мільярдів гривень. Для порівняння, у 2025 році виділялося на 123,4 мільярда гривень менше.

