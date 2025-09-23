Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Виплати для людей з інвалідністю — що буде з пенсіями у 2026 році

Виплати для людей з інвалідністю — що буде з пенсіями у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 19:10
Виплати для людей з інвалідністю у 2026 році — чи варто очікувати підвищення пенсії
Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE

В Україні люди з інвалідністю мають право на державну пенсію, розмір якої визначається індивідуально. Тому важливо знати, чи планується підвищення таких виплат наступного року.

Про те, як визначається розмір пенсій по інвалідності та чи зростуть виплати у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Як визначають розмір пенсії по інвалідності

В Пенсійному фонді України пояснили, що розмір пенсії для людей з інвалідністю встановлюється залежно від причини інвалідності та її групи.

У 2026 році сума виплат залишатиметься прив’язаною до пенсії за віком та нараховуватиметься у відсотковому співвідношенні:

  • І група інвалідності — 100% від пенсії за віком;
  • II група інвалідності — 90% від пенсії за віком;
  • III група інвалідності — 50% від пенсії за віком.

Пенсія призначається з дати встановлення інвалідності, якщо заяву подано протягом трьох місяців після цього. Якщо заява подана пізніше, виплати нараховуються з дня звернення. Як наголошують у ПФУ, пенсія по інвалідності виплачується на весь період, поки діє встановлена група.

При обчисленні пенсії за віком для нарахування пенсії по інвалідності враховується не тільки наявний страховий стаж, а й час від встановлення інвалідності до досягнення 60 років.

Чи варто очікувати підвищення пенсій у 2026 році

За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, багато українців отримають більші пенсії наступного року. У проєкті державного бюджету на 2026 рік передбачено значно більше коштів на пенсійні виплати — понад 1 трильйон 27 мільярдів гривень. Для порівняння, у 2025 році виділялося на 123,4 мільярда гривень менше.

Раніше ми писали, що державна соціальна допомога в Україні підтримує тих громадян, які через відсутність трудового стажу або проблеми зі здоров’ям не можуть отримати пенсію.

Також ми розповідали, що існують закони та програми для людей з інвалідністю, що забезпечують пенсії, соціальні виплати та додаткові пільги. Проте багато українців досі не знають про свої права та не використовують всі можливості.

виплати пенсії гроші інвалідність особа з інвалідністю
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації