Соціальна допомога після 65 років — на які виплати розраховувати українцям у жовтні

Державна соціальна допомога — це один із головних механізмів підтримки українців, які не мають достатнього трудового стажу або через стан здоров’я не можуть оформити пенсію.

Про те, як отримає соціальну допомогу та на який розмір виплат розраховувати у жовтні 2025 року, пояснили в Пенсійному фонді України.

Хто може отримати допомогу у жовтні

Право на соціальні виплати мають малозабезпечені громадяни, у яких середній дохід за останні шість місяців не перевищує 2 361 грн — це прожитковий мінімум у 2025 році.

Проте є винятки. Для людей з інвалідністю І групи та дітей, які залишилися без годувальника, рівень доходів не враховується. Крім того, дитина з інвалідністю може одночасно отримувати кілька видів допомоги, зокрема й у разі втрати годувальника.

Умови призначення соціальної допомоги

Соціальну допомогу надають лише тим, хто не отримує пенсію чи інші державні виплати, крім визначених законом винятків. Для оформлення необхідно подати заяву та такі документи:

паспорт;

трудову книжку;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

декларацію про доходи (не вимагається для людей з інвалідністю І групи та дітей).

Якщо заявник недієздатний — додається рішення суду про опіку. Для дітей, які втратили годувальника, подаються: свідоцтво про народження, документ про смерть годувальника та довідка з навчального закладу (для студентів).

Який розмір виплат у 2025 році

Розмір допомоги залежить від прожиткового мінімуму (2 361 грн) і категорії отримувача:

2 833,2 грн (120%) — для двох дітей;

1 180,5 грн (50%) — для священнослужителів;

708,3 грн (30%) — для людей віком від 65 років;

1 888,8 грн (80%) — для людей з інвалідністю II групи;

1 416,6 грн (60%) — для людей з інвалідністю III групи;

3 541,5 грн (150%) — сім’ям із трьома та більше дітьми, які втратили годувальника;

2 361 грн (100%) — для однієї дитини, людей з інвалідністю І групи та матерів-героїнь.

Якщо нарахована сума менша за прожитковий мінімум, держава здійснює адресну доплату відповідно до постанови КМУ №265. За прогнозами ПФУ, у 2025 році соціальну допомогу отримають близько 1,2 млн громадян, більшість із них — люди похилого віку. Фінансову підтримку надають на такий період:

для людей від 65 років — довічно;

для людей з інвалідністю — на період інвалідності;

для дітей, які втратили годувальника, — до 18 років або до 23 років у разі навчання (для сиріт — до 23 років).

Перерахунок розміру допомоги здійснюється автоматично у разі зміни прожиткового мінімуму або при зміні групи інвалідності.

Раніше ми писали, що з початку 2026 року в Україні запровадять оновлену систему державної підтримки для малозабезпечених сімей та вразливих груп населення. Замість численних окремих виплат запровадять одну загальну базову допомогу.

Також ми розповідали, що у 2025 році для оформлення пенсії у віці 60 років українцям потрібно мати не менше 32 років офіційного стажу. Якщо стажу не вистачає, закон дозволяє легально докупити відсутні місяці, проте часто виникає питання, чи доцільно це робити.