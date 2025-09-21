Базова соціальна допомога у 2026 — що зміниться та від чого залежатиме розмір виплат

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: УНІАН

З 1 січня 2026 року в Україні запрацює нова система державної підтримки для малозабезпечених родин та вразливих категорій населення. Замість кількох різних виплат буде одна єдина базова допомога.

Про те, яким буде розмір базової соціальної допомоги, хто та як зможе її оформити, повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат від партії "ЄС" Олексій Гончаренко.

Як працюватиме базова соціальна допомога

За словами народного депутата, нова система буде адресною, зручною для оформлення та більш ефективною, оскільки об’єднає різні види виплат в одну. Родини зможуть отримувати таку підтримку:

Для першого члена сім’ї — 100% базової величини. Для кожного наступного члена сім’ї — 70% базової величини. Для дітей до 18 років та людей з інвалідністю I–II групи — 100% базової величини.

Базову величину щороку встановлюватиме Кабмін. Вона замінить поняття "рівень забезпечення прожиткового мінімуму". Завдяки об’єднанню програм загальна допомога для вразливих категорій населення буде більшою, а бюрократія — меншою.

Процедуру оформлення спростять. Допомогу можна буде оформити онлайн через "Дію" або у ЦНАПах, а контроль за нарахуванням здійснюватиме спеціальний орган.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що останнє підвищення пенсій для людей з інвалідністю в Україні відбулося у березні 2025 року в рамках планової індексації. Ці виплати залишаються чинними до наступного перегляду, тому з 1 жовтня додаткового збільшення не передбачено.

Також ми розповідали, що в Україні існує статус "дитина війни", який надається громадянам, яким на момент закінчення Другої світової війни, 2 вересня 1945 року, ще не виповнилося 18 років. Підтверджується він спеціальною відміткою в пенсійному посвідченні, яку ставлять органи соціального захисту.