Статус "дитина війни" — чи надає держава фінансову підтримку у 2025 році

Хлопчик з прапором України. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні діє статус "дитина війни", який стосується громадян, яким на момент завершення Другої світової війни, 2 вересня 1945 року, було менше ніж 18 років. Його підтверджують органи соціального захисту спеціальною відміткою у пенсійному посвідченні.

Про те, хто може отримати статус "дитина війни" та чи передбачені виплати таким громадянам у 2025 році, зазначається в постанові Кабміну №268.

Реклама

Читайте також:

Хто може отримати статус "дитина війни" у 2025 році

Діти, які постраждали від сучасної російсько-української війни, цього статусу отримати не можуть. Для них передбачений окремий порядок визнання постраждалими від воєнних дій. Згідно з постановою Кабміну №268, дитиною, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів може бути визнаний неповнолітній, який зазнав негативного впливу війни. Це стосується таких випадків:

дитина стала жертвою сексуального насильства;

була викрадена чи незаконно утримувалася за кордоном або в полоні;

дитина отримала травми чи розлади здоров’я внаслідок перебування у зоні бойових дій;

зазнала психологічного тиску чи насильства через окупацію територій, перебування в полоні або через поранення батьків.

Статус присвоюється органами опіки за місцем проживання чи реєстрації дитини, незалежно від того, чи вона зараз перебуває у зоні бойових дій, чи стала переселенцем.

Як оформити статус та що для цього потрібно

Щоб підтвердити статус, батьки або опікуни мають звернутися із заявою до служби у справах дітей. До документів, які необхідно подати, належать:

витяг із реєстру територіальної громади (за потреби);

довідка внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

свідоцтво про народження або інший документ дитини;

документи, що посвідчують особу опікуна чи представника;

паспорт громадянина України чи закордонний паспорт (якщо є).

Також потрібно надати докази правопорушень проти дитини: висновки судово-медичних експертиз чи інші офіційні документи, які підтверджують факти фізичного, сексуального або психологічного насильства.

Чи передбачені виплати для "дітей війни" у 2025 році

У 2025 році спеціальних державних виплат для дітей війни законодавством не передбачено. Водночас місцева влада може надавати пільги. Це може бути безплатне харчування у школах і садочках, першочергове зарахування до навчальних закладів, санаторно-курортний відпочинок тощо. Деталі можна дізнатися у місцевих органах влади.

Раніше ми писали, що навіть у воєнний час українські родини, в яких з’являється немовля, можуть розраховувати на державну фінансову підтримку. Такі виплати допомагають частково компенсувати витрати, пов’язані з доглядом за дитиною, та забезпечують додаткову опору батькам у перші місяці після народження малюка.

Також ми розповідали, що звання Героя України — присвоюється громадянам за особливий героїзм, відвагу та значні заслуги перед країною. Воно є символом пошани й вдячності від усього народу та надає відзначеним особам право на соціальні пільги, гарантії й грошові виплати.