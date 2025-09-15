Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Статус "дитина війни" — чи передбачені виплати у 2025 році

Статус "дитина війни" — чи передбачені виплати у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 10:00
Статус "дитина війни" — чи надає держава фінансову підтримку у 2025 році
Хлопчик з прапором України. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні діє статус "дитина війни", який стосується громадян, яким на момент завершення Другої світової війни, 2 вересня 1945 року, було менше ніж 18 років. Його підтверджують органи соціального захисту спеціальною відміткою у пенсійному посвідченні.

Про те, хто може отримати статус "дитина війни" та чи передбачені виплати таким громадянам у 2025 році, зазначається в постанові Кабміну №268.

Реклама
Читайте також:

Хто може отримати статус "дитина війни" у 2025 році

Діти, які постраждали від сучасної російсько-української війни, цього статусу отримати не можуть. Для них передбачений окремий порядок визнання постраждалими від воєнних дій. Згідно з постановою Кабміну №268, дитиною, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів може бути визнаний неповнолітній, який зазнав негативного впливу війни. Це стосується таких випадків:

  • дитина стала жертвою сексуального насильства;
  • була викрадена чи незаконно утримувалася за кордоном або в полоні;
  • дитина отримала травми чи розлади здоров’я внаслідок перебування у зоні бойових дій;
  • зазнала психологічного тиску чи насильства через окупацію територій, перебування в полоні або через поранення батьків.

Статус присвоюється органами опіки за місцем проживання чи реєстрації дитини, незалежно від того, чи вона зараз перебуває у зоні бойових дій, чи стала переселенцем.

Як оформити статус та що для цього потрібно

Щоб підтвердити статус, батьки або опікуни мають звернутися із заявою до служби у справах дітей. До документів, які необхідно подати, належать:

  • витяг із реєстру територіальної громади (за потреби);
  • довідка внутрішньо переміщеної особи (за наявності);
  • свідоцтво про народження або інший документ дитини;
  • документи, що посвідчують особу опікуна чи представника;
  • паспорт громадянина України чи закордонний паспорт (якщо є).

Також потрібно надати докази правопорушень проти дитини: висновки судово-медичних експертиз чи інші офіційні документи, які підтверджують факти фізичного, сексуального або психологічного насильства.

Чи передбачені виплати для "дітей війни" у 2025 році

У 2025 році спеціальних державних виплат для дітей війни законодавством не передбачено. Водночас місцева влада може надавати пільги. Це може бути безплатне харчування у школах і садочках, першочергове зарахування до навчальних закладів, санаторно-курортний відпочинок тощо. Деталі можна дізнатися у місцевих органах влади.

Раніше ми писали, що навіть у воєнний час українські родини, в яких з’являється немовля, можуть розраховувати на державну фінансову підтримку. Такі виплати допомагають частково компенсувати витрати, пов’язані з доглядом за дитиною, та забезпечують додаткову опору батькам у перші місяці після народження малюка.

Також ми розповідали, що звання Героя України — присвоюється громадянам за особливий героїзм, відвагу та значні заслуги перед країною. Воно є символом пошани й вдячності від усього народу та надає відзначеним особам право на соціальні пільги, гарантії й грошові виплати.

виплати гроші статус дитина соціальний захист
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації