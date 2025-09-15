Видео
Статус "ребенок войны" — предусмотрены ли выплаты в 2025 году

Статус "ребенок войны" — предусмотрены ли выплаты в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 10:00
Статус "ребенок войны" — предоставляет ли государство финансовую поддержку в 2025 году
Мальчик с флагом Украины. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине действует статус "ребенок войны", касающийся граждан, которым на момент завершения Второй мировой войны, 2 сентября 1945 года, было менее 18 лет. Его подтверждают органы социальной защиты специальной отметкой в пенсионном удостоверении.

О том, кто может получить статус "ребенок войны" и предусмотрены ли выплаты таким гражданам в 2025 году, отмечается в постановлении Кабмина №268.

Читайте также:

Кто может получить статус "ребенок войны" в 2025 году

Дети, пострадавшие от современной российско-украинской войны, этого статуса получить не могут. Для них предусмотрен отдельный порядок признания пострадавшими от военных действий. Согласно постановлению Кабмина №268, ребенком, пострадавшим в результате военных действий и вооруженных конфликтов может быть признан несовершеннолетний, который подвергся негативному влиянию войны. Это касается таких случаев:

  • ребенок стал жертвой сексуального насилия;
  • был похищен или незаконно удерживался за границей или в плену;
  • ребенок получил травмы или расстройства здоровья в результате пребывания в зоне боевых действий;
  • подвергся психологическому давлению или насилию из-за оккупации территорий, пребывания в плену или из-за ранения родителей.

Статус присваивается органами опеки по месту жительства или регистрации ребенка, независимо от того, находится ли он сейчас в зоне боевых действий или стал переселенцем.

Как оформить статус и что для этого нужно

Чтобы подтвердить статус, родители или опекуны должны обратиться с заявлением в службу по делам детей. К документам, которые необходимо подать, относятся:

  • выписка из реестра территориальной общины (при необходимости);
  • справка внутренне перемещенного лица (при наличии);
  • свидетельство о рождении или другой документ ребенка;
  • документы, удостоверяющие личность опекуна или представителя;
  • паспорт гражданина Украины или загранпаспорт (если есть).

Также нужно предоставить доказательства правонарушений против ребенка: выводы судебно-медицинских экспертиз или другие официальные документы, подтверждающие факты физического, сексуального или психологического насилия.

Предусмотрены ли выплаты для "детей войны" в 2025 году

В 2025 году специальных государственных выплат для детей войны законодательством не предусмотрено. В то же время местные власти могут предоставлять льготы. Это может быть бесплатное питание в школах и садиках, первоочередное зачисление в учебные заведения, санаторно-курортный отдых и тому подобное. Детали можно узнать в местных органах власти.

Ранее мы писали, что даже в военное время украинские семьи, в которых появляется младенец, могут рассчитывать на государственную финансовую поддержку. Такие выплаты помогают частично компенсировать расходы, связанные с уходом за ребенком, и обеспечивают дополнительную опору родителям в первые месяцы после рождения малыша.

Также мы рассказывали, что звание Героя Украины — присваивается гражданам за особый героизм, отвагу и значительные заслуги перед страной. Оно является символом уважения и благодарности от всего народа и предоставляет отмеченным лицам право на социальные льготы, гарантии и денежные выплаты.

выплаты деньги статус ребенок социальная защита
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
