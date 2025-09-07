Видео
Главная Экономика Рождение ребенка во время войны — сколько выплачивает государство

Рождение ребенка во время войны — сколько выплачивает государство

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 13:40
Дети, рожденные во время войны — какие суммы получают родители от государства
Человек держит гривны. Фото: Unsplash

Даже во время войны, в Украине родители новорожденных имеют право на финансовую помощь от государства. Она призвана частично покрывать расходы в период ухода за малышом и поддержать семью в первые месяцы после родов.

О том, сколько государство выплачивает родителям новорожденных в 2025 году и на как может измениться эта сумма, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Сколько платят при рождении ребенка в 2025 году

В Пенсионном фонде Украины отмечают, что в 2025 году общий размер помощи составляет 41 280 грн. Однако, эта сумма поступает не сразу:

  • 10 320 грн перечисляют после регистрации ребенка;
  • 30 960 грн выплачивают ежемесячно в течение трех лет — по 860 грн в месяц.

Кто и как может подать заявку на выплаты

Оформить помощь могут мама или папа новорожденного, а также опекун или официальный представитель ребенка. Обратиться нужно в течение 12 месяцев со дня рождения малыша. Есть три варианта подачи заявления:

  1. Лично — в отделении органов соцзащиты.
  2. В Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ).
  3. Онлайн — через электронный кабинет на портале Дія.

Для оформления нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также идентификационный код. После проверки данных деньги поступают на банковский счет заявителя.

Как хотят изменить выплаты при рождении ребенка

Правительство готовит реформу, которая может существенно увеличить размер помощи. В парламенте уже поддержали в первом чтении законопроект №13532. Он предусматривает единовременную выплату 50 000 грн после рождения ребенка. По мнению правительства, такие изменения помогут усилить материальную поддержку семей и уменьшить финансовые трудности родителей в первые месяцы жизни ребенка.

Ранее мы писали, что в Украине есть люди, которые не могут обходиться без посторонней помощи. В таких случаях государство предусматривает компенсацию для родственника, который берет на себя обязанность ухода за ними.

Также мы рассказывали, что сейчас около 160 тысяч украинских семей воспитывают детей с инвалидностью. Их родители вынуждены отказываться от работы или отдыха, ведь ребенок требует постоянного внимания и заботы.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
