Главная Экономика Гетманцев рассказал, сколько надо платить некоторым семьям

Гетманцев рассказал, сколько надо платить некоторым семьям

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 23:23
8-9 тыс. грн в месяц — Гетманцев рассказал, каким семьям государство должно обеспечить такие выплаты
Человек держит кошелек с деньгами. Фото: УНИАН

В Украине сегодня проживает примерно 160 тысяч семей, где есть дети с инвалидностью. В таких семьях родители фактически лишены права на полноценную занятость и отдых. Ребенок нуждается в постоянном уходе, и поэтому один из родителей или даже оба вынуждены отказываться от работы.

О том, какую поддержку государство должно оказывать семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью, в интервью Новини.LIVE рассказал глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

Читайте также:

Сколько должно выплачивать государство семьям с детьми с инвалидностью

Такие семьи попали в замкнутый круг: с одной стороны, семья не может работать, чтобы заработать деньги, а с другой — не имеет средств на содержание ребенка. Это большая проблема, которую общество часто не замечает, а государство до сих пор не предложило надлежащего решения.

По словам Гетманцева, первое, что нужно сделать — это пересмотреть уровень финансовой поддержки таких семей. Государство должно выплачивать не номинальный, а реальный прожиточный минимум.

"Хотя бы тот, который само государство считает. Это где-то 8-9 тыс. грн выплачивать", — пояснил председатель финансового комитета.

Кроме того, детям, нуждающимся в особом уходе, следует предусмотреть еще и компенсацию для родителей, которые вынуждены оставаться дома и терять возможность заработка.

Что еще нужно изменить для поддержки таких семей

Даниил Гетманцев убежден, что для поддержки семьям с детьми с инвалидностью необходимо создать систему ассистентов. Они будут помогать в повседневных делах:

  • питанием;
  • перевозкой,
  • временным уходом.

Это уменьшит нагрузку на родителей и позволит им хотя бы частично вернуться к работе.

Речь идет о создании условий, когда ребенка можно оставить днем в специальном учреждении, где с ним будут заниматься и помогать социализироваться. В это время родители получат возможность работать или иметь время на отдых, а вечером забирать ребенка домой. Эту функцию должно взять на себя государство.

"Иначе мы подталкиваем этих людей к тому, чтобы они передавали детей в интернаты", — предупреждает Гетманцев.

Он также добавил, что задача государства — создать все возможности для того, чтобы дети могли жить в своих семьях и иметь полноценное детство, несмотря на болезнь.

Ранее мы писали, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий существенное расширение социальной помощи для семей с детьми. Инициативу поддержали 290 депутатов.

Также мы рассказывали, что в Украине намерены значительно расширить программу бесплатного обеспечения школьников горячим питанием. Это шаг не только на пользу здоровью учеников, но и способ дать им ощущение безопасности и стабильности в сложных условиях военного периода.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
