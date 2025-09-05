8-9 тис. грн на місяць — Гетманцев розповів, яким родинам держава повинна забезпечити такі виплати

Людина тримає гаманець з грошима. Фото: УНІАН

В Україні сьогодні проживає приблизно 160 тисяч сімей, де є діти з інвалідністю. У таких родинах батьки фактично позбавлені права на повноцінну зайнятість і відпочинок. Дитина потребує постійного догляду, і тому один з батьків або навіть обидва змушені відмовлятися від роботи.

Про те, яку підтримку держава повинна надавати родинам, в яких виховуються діти з інвалідністю, в інтерв'ю Новини.LIVE розповів голова фінансового комітету Данило Гетманцев.

Скільки повинна виплачувати держава родинам з дітьми з інвалідністю

Такі родини потрапили в замкнене коло: з одного боку, сім’я не може працювати, щоб заробити гроші, а з іншого — не має коштів на утримання дитини. Це велика проблема, яку суспільство часто не помічає, а держава досі не запропонувала належного рішення.

За словами Гетманцева, перше, що потрібно зробити — це переглянути рівень фінансової підтримки таких родин. Держава має виплачувати не номінальний, а реальний прожитковий мінімум.

"Хоча б той, який сама держава рахує. Це десь 8-9 тис. грн виплачувати", — пояснив голова фінансового комітету.

Крім того, дітям, які потребують особливого догляду, слід передбачити ще й компенсацію для батьків, які змушені залишатися вдома та втрачати можливість заробітку.

Що ще потрібно змінити для підтримки таких родин

Данило Гетманцев переконаний, що для підтримки родинам з дітьми з інвалідністю необхідно створити систему асистентів. Вони допомагатимуть у повсякденних справах:

харчуванням;

перевезенням,

тимчасовим доглядом.

Це зменшить навантаження на батьків і дозволить їм хоча б частково повернутися до роботи.

Йдеться про створення умов, коли дитину можна залишити вдень у спеціальному закладі, де з нею займатимуться й допомагатимуть соціалізуватися. У цей час батьки отримають можливість працювати або мати час на відпочинок, а ввечері забирати дитину додому. Цю функцію має взяти на себе держава.

"Інакше ми підштовхуємо цих людей до того, щоб вони передавали дітей в інтернати", — попереджає Гетманцев.

Він також додав, що завдання держави — створити всі можливості для того, щоб діти могли жити у своїх сім’ях і мати повноцінне дитинство, попри хворобу.

Раніше ми писали, що Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, що передбачає суттєве розширення соціальної допомоги для сімей із дітьми. Ініціативу підтримали 290 депутатів.

Також ми розповідали, що в Україні мають намір значно розширити програму безплатного забезпечення школярів гарячим харчуванням. Це крок не лише на користь здоров’ю учнів, а й спосіб дати їм відчуття безпеки та стабільності у складних умовах воєнного періоду.