Діти, народжені під час війни — які суми отримують батьки від держави

Людина тримає гривні. Фото: Unsplash

Навіть під час війни в Україні батьки новонароджених мають право на фінансову допомогу від держави. Вона покликана частково покривати витрати у період догляду за малюком і підтримати сім’ю у перші місяці після пологів.

Про те, скільки держава виплачує батькам новонароджених у 2025 році та на як може змінитись ця сума, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Скільки платять при народженні дитини у 2025 році

У Пенсійному фонді України зазначають, що у 2025 році загальний розмір допомоги становить 41 280 грн. Однак ця сума надходить не одразу:

10 320 грн перераховують після реєстрації дитини;

30 960 грн виплачують щомісячно протягом трьох років — по 860 грн на місяць.

Хто і як може подати заявку на виплати

Оформити допомогу можуть мама чи тато новонародженого, а також опікун або офіційний представник дитини. Звернутися потрібно протягом 12 місяців з дня народження малюка. Є три варіанти подачі заяви:

Особисто — у відділенні органів соцзахисту. У Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП). Онлайн — через електронний кабінет на порталі Дія.

Для оформлення потрібно надати свідоцтво про народження дитини, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також ідентифікаційний код. Після перевірки даних гроші надходять на банківський рахунок заявника.

Як хочуть змінити виплати при народженні дитини

Уряд готує реформу, яка може суттєво збільшити розмір допомоги. У парламенті вже підтримали у першому читанні законопроєкт №13532. Він передбачає одноразову виплату 50 000 грн після народження дитини. На думку уряду, такі зміни допоможуть посилити матеріальну підтримку родин і зменшити фінансові труднощі батьків у перші місяці життя дитини.

Раніше ми писали, що в Україні є люди, які не можуть обходитися без сторонньої допомоги. У таких випадках держава передбачає компенсацію для родича, що бере на себе обов’язок догляду за ними.

Також ми розповідали, що нині близько 160 тисяч українських сімей виховують дітей з інвалідністю. Їх батьки змушені відмовлятися від роботи чи відпочинку, адже дитина потребує постійної уваги та турботи.