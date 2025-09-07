Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Народження дитини під час війни — яку суму виплачує держава

Народження дитини під час війни — яку суму виплачує держава

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 13:40
Діти, народжені під час війни — які суми отримують батьки від держави
Людина тримає гривні. Фото: Unsplash

Навіть під час війни в Україні батьки новонароджених мають право на фінансову допомогу від держави. Вона покликана частково покривати витрати у період догляду за малюком і підтримати сім’ю у перші місяці після пологів.

Про те, скільки держава виплачує батькам новонароджених у 2025 році та на як може змінитись ця сума, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Скільки платять при народженні дитини у 2025 році

У Пенсійному фонді України зазначають, що у 2025 році загальний розмір допомоги становить 41 280 грн. Однак ця сума надходить не одразу:

  • 10 320 грн перераховують після реєстрації дитини;
  • 30 960 грн виплачують щомісячно протягом трьох років — по 860 грн на місяць.

Хто і як може подати заявку на виплати

Оформити допомогу можуть мама чи тато новонародженого, а також опікун або офіційний представник дитини. Звернутися потрібно протягом 12 місяців з дня народження малюка. Є три варіанти подачі заяви:

  1. Особисто — у відділенні органів соцзахисту.
  2. У Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).
  3. Онлайн — через електронний кабінет на порталі Дія.

Для оформлення потрібно надати свідоцтво про народження дитини, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також ідентифікаційний код. Після перевірки даних гроші надходять на банківський рахунок заявника.

Як хочуть змінити виплати при народженні дитини

Уряд готує реформу, яка може суттєво збільшити розмір допомоги. У парламенті вже підтримали у першому читанні законопроєкт №13532. Він передбачає одноразову виплату 50 000 грн після народження дитини. На думку уряду, такі зміни допоможуть посилити матеріальну підтримку родин і зменшити фінансові труднощі батьків у перші місяці життя дитини.

Раніше ми писали, що в Україні є люди, які не можуть обходитися без сторонньої допомоги. У таких випадках держава передбачає компенсацію для родича, що бере на себе обов’язок догляду за ними.

Також ми розповідали, що нині близько 160 тисяч українських сімей виховують дітей з інвалідністю. Їх батьки змушені відмовлятися від роботи чи відпочинку, адже дитина потребує постійної уваги та турботи.

виплати народження діти гроші батьки
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації