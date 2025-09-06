Відео
Гетманцев пояснив, скільки варто платити при народженні дитини

Гетманцев пояснив, скільки варто платити при народженні дитини

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 06:35
Виплати при народженні дитини — Гетманцев розповів, якими мають бути суми у 2025
Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Фото: Кадр з відео

Демографічна ситуація в Україні залишається однією з найгостріших проблем держави. Саме тому підтримка сімей з дітьми має важливе значення для майбутнього країни, адже нинішніх виплат при народженні малюка не достатньо.

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв’ю Новини.LIVE розповів, яку допомогу повинні отримувати сім’ї з дітьми. 

Читайте також:

Скільки повинні отримувати українці при народженні дитини

За словами Гетманцева, виплати при народженні дитини — це не розв'язання питання демографії, а лише один з елементів. Він нагадав, що у 2012 році у гривневому еквіваленті сім’ї отримували: 

  • при народженні першої дитини близько 5 000 доларів;
  • за другу — 10 000 доларів;
  • за третю і більше — 15 000 доларів. 

Після економічної кризи ці виплати були заморожені на рівні 40 000 грн, зараз вони становлять 50 000 грн.

Голова фінансового комітету переконаний, що сума повинна бути більшою і це очевидна річ. Він додав, що до війни подавав законопроєкт про виплати у розмірі 50, 100 та 150 тисяч гривень, і ці цифри зараз потрібно актуалізувати.

"Говорити про те, що 50 000 — це великі видатки державного бюджету я не стану, я вважаю, що їх потрібно ще збільшувати. Бо демографічна проблема є проблемою №1 сьогодні у країні", — переконаний Данило Гетманцев.

Які соціальні гарантії державі потрібно переглядати

Гетманцев також розповів про соціальні програми загалом. Він підкреслив, що потрібно говорити про розширення таких програм, підвищення зарплат учителям, пенсій, прожиткового мінімуму та інших соціальних виплат.

Під час війни кількість людей за межею бідності збільшується. Потрібно спрямовувати на них гроші, щоб потім вони поверталися в економіку. За його словами, ці гроші передусім витрачаються на товари українського виробництва, що підтримує економіку країни.

Раніше ми писали, що в Україні стартувала нова держпрограма "Пакунок школяра". Вона передбачає одноразову виплату 5 000 грн на дитину, яка йде до першого класу. Якщо в сім’ї кілька першокласників, кошти нараховуються на кожного окремо.

Також ми розповідали, що в Україні анонсували програму "єЯсла", яка допомагає молодим батькам оплачувати послуги няні, персонального асистента або дошкільного закладу. Проте не всі родини зможуть отримати компенсацію.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
