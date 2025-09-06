Видео
Главная Экономика Гетманцев объяснил, сколько стоит платить при рождении ребенка

Гетманцев объяснил, сколько стоит платить при рождении ребенка

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 06:35
Выплаты при рождении ребенка — Гетманцев рассказал, какими должны быть суммы в 2025
Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Фото: Кадр из видео

Демографическая ситуация в Украине остается одной из самых острых проблем государства. Именно поэтому поддержка семей с детьми имеет важное значение для будущего страны, ведь нынешних выплат при рождении малыша не достаточно.

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE рассказал, какую помощь должны получать семьи с детьми.

По словам Гетманцева, выплаты при рождении ребенка — это не решение вопроса демографии, а лишь один из элементов. Он напомнил, что в 2012 году в гривневом эквиваленте семьи получали:

  • при рождении первого ребенка около 5 000 долларов;
  • за второго — 10 000 долларов;
  • за третьего и более — 15 000 долларов.

После экономического кризиса эти выплаты были заморожены на уровне 40 000 грн, сейчас они составляют 50 000 грн.

Председатель финансового комитета убежден, что сумма должна быть больше и это очевидная вещь. Он добавил, что до войны подавал законопроект о выплатах в размере 50, 100 и 150 тысяч гривен, и эти цифры сейчас нужно актуализировать.

"Говорить о том, что 50 000 — это большие расходы государственного бюджета я не стану, я считаю, что их нужно еще увеличивать. Потому что демографическая проблема является проблемой №1 сегодня в стране", — убежден Даниил Гетманцев.

Какие социальные гарантии государству нужно пересматривать

Гетманцев также рассказал о социальных программах в целом. Он подчеркнул, что нужно говорить о расширении таких программ, повышении зарплат учителям, пенсий, прожиточного минимума и других социальных выплат.

Во время войны количество людей за чертой бедности увеличивается. Нужно направлять на них деньги, чтобы потом они возвращались в экономику. По его словам, эти деньги в первую очередь тратятся на товары украинского производства, что поддерживает экономику страны.

Ранее мы писали, что в Украине стартовала новая госпрограмма "Пакет школьника". Она предусматривает единоразовую выплату 5 000 грн на ребенка, который идет в первый класс. Если в семье несколько первоклассников, средства начисляются на каждого отдельно.

Также мы рассказывали, что в Украине анонсировали программу "еЯсла", которая помогает молодым родителям оплачивать услуги няни, персонального ассистента или дошкольного учреждения. Однако не все семьи смогут получить компенсацию.

выплаты дети Даниил Гетманцев деньги социальная помощь
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
