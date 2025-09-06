Выплаты при рождении ребенка — Гетманцев рассказал, какими должны быть суммы в 2025

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Фото: Кадр из видео

Демографическая ситуация в Украине остается одной из самых острых проблем государства. Именно поэтому поддержка семей с детьми имеет важное значение для будущего страны, ведь нынешних выплат при рождении малыша не достаточно.

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE рассказал, какую помощь должны получать семьи с детьми.

Сколько должны получать украинцы при рождении ребенка

По словам Гетманцева, выплаты при рождении ребенка — это не решение вопроса демографии, а лишь один из элементов. Он напомнил, что в 2012 году в гривневом эквиваленте семьи получали:

при рождении первого ребенка около 5 000 долларов;

за второго — 10 000 долларов;

за третьего и более — 15 000 долларов.

После экономического кризиса эти выплаты были заморожены на уровне 40 000 грн, сейчас они составляют 50 000 грн.

Председатель финансового комитета убежден, что сумма должна быть больше и это очевидная вещь. Он добавил, что до войны подавал законопроект о выплатах в размере 50, 100 и 150 тысяч гривен, и эти цифры сейчас нужно актуализировать.

"Говорить о том, что 50 000 — это большие расходы государственного бюджета я не стану, я считаю, что их нужно еще увеличивать. Потому что демографическая проблема является проблемой №1 сегодня в стране", — убежден Даниил Гетманцев.

Какие социальные гарантии государству нужно пересматривать

Гетманцев также рассказал о социальных программах в целом. Он подчеркнул, что нужно говорить о расширении таких программ, повышении зарплат учителям, пенсий, прожиточного минимума и других социальных выплат.

Во время войны количество людей за чертой бедности увеличивается. Нужно направлять на них деньги, чтобы потом они возвращались в экономику. По его словам, эти деньги в первую очередь тратятся на товары украинского производства, что поддерживает экономику страны.

Ранее мы писали, что в Украине стартовала новая госпрограмма "Пакет школьника". Она предусматривает единоразовую выплату 5 000 грн на ребенка, который идет в первый класс. Если в семье несколько первоклассников, средства начисляются на каждого отдельно.

Также мы рассказывали, что в Украине анонсировали программу "еЯсла", которая помогает молодым родителям оплачивать услуги няни, персонального ассистента или дошкольного учреждения. Однако не все семьи смогут получить компенсацию.