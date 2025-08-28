Украинцы получат новую компенсацию — кому предусмотрены выплаты и сколько

Деньги в руках. Фото: УНИАН

В Украине планируют запустить новую программу поддержки молодых родителей — "еЯсла". Она предусматривает компенсацию средств на оплату услуги няни, персонального ассистента, учреждения дошкольного образования, других юридических лиц или ФЛП. Но на выплату могут рассчитывать не все родители.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства в Telegram.

Кто сможет получить компенсацию

Программа "еЯсла" предусмотрена для родителей детей от одного до трех лет. Ее основная цель — помочь украинцам вернуться к работе уже после первого года жизни ребенка. С компенсацией отец или мать смогут безопасно восстановить занятость и увеличивать свой семейный бюджет.

По словам министра Дениса Улютина в эфире общенационального телемарафона, выплату удастся использовать на узкие потребности, а именно:

оплату услуг няни;

найм персонального ассистента;

оплату услуг учреждения дошкольного образования (государственных и частных);

заказ услуг юрлиц и физических лиц-предпринимателей, работающих в сфере дошкольного образования.

"Мы хотим стимулировать не только возвращение родителей на работу, но и развитие рынка услуг ухода. Если нет яслей, можно оплатить няню. Так мы создаем спрос и даем сигнал бизнесу и общинам развивать эти услуги", — констатировал Улютин.

Какая сумма выплат для родителей

По программе финансовой поддержки "еЯсла" гражданам будут начислять компенсацию в размере минимальной или двойной минимальной зарплаты, то есть 8 000 или 16 000 грн (при условии удержания МЗП на текущем уровне). Сейчас законопроект приняли в первом чтении, а после поддержания инициативы в целом ее готовы запустить уже с 1 января 2026 года.

Выплату будут осуществлять через удобный цифровой инструмент — "Дію". Не придется тратить много времени на оформление помощи, весь процесс займет считанные минуты. Право на возмещение будет иметь один из родителей или законный представитель, который планирует выйти на работу/открыть бизнес после ухода за ребенком.

