Главная Экономика Компенсация от 8 000 грн — кто сможет получить новые выплаты

Компенсация от 8 000 грн — кто сможет получить новые выплаты

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 11:44
Украинцы получат новую компенсацию — кому предусмотрены выплаты и сколько
Деньги в руках. Фото: УНИАН

В Украине планируют запустить новую программу поддержки молодых родителей — "еЯсла". Она предусматривает компенсацию средств на оплату услуги няни, персонального ассистента, учреждения дошкольного образования, других юридических лиц или ФЛП. Но на выплату могут рассчитывать не все родители.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства в Telegram.

Читайте также:

Кто сможет получить компенсацию

Программа "еЯсла" предусмотрена для родителей детей от одного до трех лет. Ее основная цель — помочь украинцам вернуться к работе уже после первого года жизни ребенка. С компенсацией отец или мать смогут безопасно восстановить занятость и увеличивать свой семейный бюджет.

По словам министра Дениса Улютина в эфире общенационального телемарафона, выплату удастся использовать на узкие потребности, а именно:

  • оплату услуг няни;
  • найм персонального ассистента;
  • оплату услуг учреждения дошкольного образования (государственных и частных);
  • заказ услуг юрлиц и физических лиц-предпринимателей, работающих в сфере дошкольного образования.

"Мы хотим стимулировать не только возвращение родителей на работу, но и развитие рынка услуг ухода. Если нет яслей, можно оплатить няню. Так мы создаем спрос и даем сигнал бизнесу и общинам развивать эти услуги", — констатировал Улютин.

Какая сумма выплат для родителей

По программе финансовой поддержки "еЯсла" гражданам будут начислять компенсацию в размере минимальной или двойной минимальной зарплаты, то есть 8 000 или 16 000 грн (при условии удержания МЗП на текущем уровне). Сейчас законопроект приняли в первом чтении, а после поддержания инициативы в целом ее готовы запустить уже с 1 января 2026 года.

Выплату будут осуществлять через удобный цифровой инструмент — "Дію". Не придется тратить много времени на оформление помощи, весь процесс займет считанные минуты. Право на возмещение будет иметь один из родителей или законный представитель, который планирует выйти на работу/открыть бизнес после ухода за ребенком.

Напомним, в Украине запустили программу "Пакунок школяра". Родители первоклассников получат 5 000 грн на ребенка для покупки школьных принадлежностей, одежды и обуви. Подать заявку можно через "Дію" или в ПФУ до 15 ноября 2025 года.

Также мы писали, какие суммы карманных давать первокласснику в 2025 году. По мнению учительницы финансовой грамотности Елены Яровой, достаточно выделять 80-120 грн в неделю, но размер зависит от города проживания семьи.

Автор:
Елизавета Супивская
