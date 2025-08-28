Українці отримають нову компенсацію — кому передбачені виплати і скільки

Гроші в руках. Фото: УНІАН

В Україні планують запустити нову програму підтримки молодих батьків - єЯсла. Вона передбачає компенсацію коштів на оплату послуги няні, персонального асистента, закладу дошкільної освіти, інших юридичних осіб або ФОП. Але на виплату можуть розраховувати не всі батьки.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності в Telegram.

Хто зможе отримати компенсацію

Програм "єЯсла" передбачена для батьків дітей від одного до трьох років. Її основна ціль — допомогти українцям повернутися до роботи вже після першого року життя дитини. З компенсацією батько чи матір зможуть безпечно відновити зайнятість і збільшувати свій сімейний бюджет.

За словами міністра Дениса Улютіна в ефірі загальнонаціонального телемарафону, виплату вдасться використати на вузькі потреби, а саме:

оплату послуг няні;

найм персонального асистента;

оплату послуг закладу дошкільної освіти (державних і приватних);

замовлення послуг юросіб і фізичних осіб-підприємців, які працюють у сфері дошкільної освіти.

"Ми хочемо стимулювати не лише повернення батьків на роботу, а й розвиток ринку послуг догляду. Якщо немає ясел, можна оплатити няню. Так ми створюємо попит і даємо сигнал бізнесу та громадам розвивати ці послуги", — констатував Улютін.

Яка сума виплат для батьків

За програмою фінансової підтримки "єЯсла" громадянам нараховуватимуть компенсацію в розмірі мінімальної чи подвійної мінімальної зарплати, тобто 8 000 або 16 000 грн (за умови утримання МЗП на поточному рівні). Наразі законопроєкт ухвалили в першому читанні, а після підтримання ініціативи в цілому її готові запустити вже з 1 січня 2026 року.

Виплату здійснюватимуть через зручний цифровий інструмент — Дію. Не доведеться витрачати багато часу на оформлення допомоги, весь процес займе лічені хвилини. Право на відшкодування матиме один із батьків чи законний представник, який планує вийти на роботу/відкрити бізнес після догляду за дитиною.

Нагадаємо, в Україні запустили програму "Пакунок школяра". Батьки першокласників отримають 5 000 грн на дитину для купівлі шкільного приладдя, одягу та взуття. Подати заявку можна через Дію чи в ПФУ до 15 листопада 2025 року.

Також ми писали, які суми кишенькових давати першокласнику у 2025 році. На думку вчительки фінансової грамотності Олени Ярової, достатньо виділяти 80-120 грн на тиждень, але розмір залежить від міста проживання родини.