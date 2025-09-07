Компенсація за непрофесійний догляд за родичем — хто та скільки може отримати у 2025

Гроші в конверті. Фото: УНІАН

Деякі громадяни України потребують постійного догляду від інших. Держава надає можливість отримувати фінансову компенсацію родичу, який погодиться піклуватись про таку людину.

Про те, хто може отримати компенсацію від держави через догляд за своїм родичем та який її розмір у 2025 році, визначено Постановою Кабміну №859.

В яких випадках за догляд виплачується компенсація

Звернутися можна до місцевих органів соціального захисту населення. Згідно з частиною першою статті 19 Закону "Про соціальні послуги" (станом на 16.06.2025), підставою для розгляду питання про надання соціальних послуг коштом бюджету є:

заява від людини, яка потребує допомоги, або її законного представника;

повідомлення чи звернення інших людей від імені особи, яка потребує підтримки.

Відповідно до частини другої статті 20 Закону, потребу у догляді оцінює соціальний працівник або соціальний менеджер. При необхідності залучаються й інші спеціалісти.

Рішення про надання або відмову у соціальних послугах приймається протягом десяти робочих днів після отримання заяви. У випадках невідкладної потреби — не пізніше одного дня.

Як оформити догляд на непрофесійній основі

Якщо один із ваших рідних готовий здійснювати догляд, він може оформити його через місцевий орган соціального захисту за адресою проживання того, хто потребує допомоги. Для цього необхідно подати такі документи:

декларація про доходи та склад сім’ї;

у разі недієздатності — рішення суду;

заява про готовність надавати догляд;

заява від особи, яка потребує допомоги;

висновок медичної комісії про потребу в догляді;

копія довідки МСЕК або витяг із рішення експертної комісії з оцінки повсякденного функціонування (для осіб з інвалідністю).

Документи можна передати через ЦНАП або безпосередньо у соціальний орган. Копії підтверджуються підписом відповідальної особи.

Як виплачується компенсація

Компенсація за непрофесійний догляд надається на термін 12 місяців і виплачується щомісяця. Її розмір визначається як різниця між прожитковим мінімумом для працездатних (3028 грн) та середнім доходом доглядача.

При розрахунку враховується дохід за попередній квартал. Кошти надходять на банківський рахунок, зазначений у заяві, або через "Укрпошту".

