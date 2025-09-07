Компенсация за непрофессиональный уход за родственником — кто и сколько может получить в 2025

Деньги в конверте. Фото: УНИАН

Некоторые граждане Украины нуждаются в постоянном уходе от других. Государство предоставляет возможность получать финансовую компенсацию родственнику, который согласится заботиться о таком человеке.

О том, кто может получить компенсацию от государства за уход за своим родственником и какой ее размер в 2025 году, определено Постановлением Кабмина №859.

В каких случаях за уход выплачивается компенсация

Обратиться можно в местные органы социальной защиты населения. Согласно части первой статьи 19 Закона "О социальных услугах" (по состоянию на 16.06.2025), основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социальных услуг за счет бюджета является:

заявление от человека, который нуждается в помощи, или его законного представителя;

сообщение или обращение других людей от имени лица, нуждающегося в поддержке.

Согласно части второй статьи 20 Закона, потребность в уходе оценивает социальный работник или социальный менеджер. При необходимости привлекаются и другие специалисты.

Решение о предоставлении или отказе в социальных услугах принимается в течение десяти рабочих дней после получения заявления. В случаях неотложной необходимости — не позднее одного дня.

Как оформить уход на непрофессиональной основе

Если один из ваших родных готов осуществлять уход, он может оформить его через местный орган социальной защиты по адресу проживания того, кто нуждается в помощи. Для этого необходимо подать следующие документы:

декларация о доходах и составе семьи;

в случае недееспособности — решение суда;

заявление о готовности предоставлять уход;

заявление от лица, которое нуждается в помощи;

заключение медицинской комиссии о потребности в уходе;

копия справки МСЭК или выписка из решения экспертной комиссии по оценке повседневного функционирования (для лиц с инвалидностью).

Документы можно передать через ЦНАП или непосредственно в социальный орган. Копии подтверждаются подписью ответственного лица.

Как выплачивается компенсация

Компенсация за непрофессиональный уход предоставляется на срок 12 месяцев и выплачивается ежемесячно. Ее размер определяется как разница между прожиточным минимумом для трудоспособных (3028 грн) и средним доходом смотрителя.

При расчете учитывается доход за предыдущий квартал. Средства поступают на банковский счет, указанный в заявлении, или через "Укрпочту".

Ранее мы писали, что государство продолжает помогать гражданам пожилого возраста, однако многие пенсионерки не слишком осведомлены о доступных льготах и надбавках. В сентябре 2025 года они могут пользоваться некоторыми услугами бесплатно или со скидкой.

Также мы рассказывали, в Украине планируют запустить программу поддержки молодых родителей "єЯсла", которая будет компенсировать расходы на няню, персонального ассистента или заведение дошкольного образования. Однако не все родители смогут получить выплаты.