Государственные награды — какие социальные гарантии и выплаты предусматривает звание Герой Украины

Орден Золотая Звезда. Фото: ГПСУ

Звание Герой Украины — высшая награда, которой государство чествует граждан за выдающийся героизм, мужество и выдающиеся заслуги перед народом. Оно является не только символом уважения и благодарности, но и предусматривает для награжденных ряд социальных гарантий, льгот и денежных выплат.

О том, какие именно гарантии и преференции принадлежат гражданам, которые имеют это звание, рассказали в Министерстве по делам ветеранов Украины.

Кому присваивают звание Герой Украины

Это звание является высшей степенью отличия в нашем государстве и присваивается гражданам Украины за совершение выдающегося героического поступка. Герою Украины вручается орден "Золотая Звезда" — за выдающийся героический поступок.

Звание Герой Украины может быть присвоено, как исключение, посмертно иностранцу, награжденному орденом Героев Небесной Сотни, за совершение выдающегося героического поступка, связанного с отстаиванием конституционных принципов демократии, прав и свобод человека во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 года — февраль 2014 года).

Какие государственные гарантии принадлежат Герою Украины

Граждане, имеющие звание Герой Украины, имеют право на получение двух видов выплат, таких как:

единовременная выплата в размере 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (в 2025 году — 151 400 грн);

ежемесячная выплата в размере трех минимальных зарплат (24 000 грн).

Для семей погибших Героев Украины предусмотрена ежемесячная выплата в размере одной минимальной зарплаты (8 000 грн).

Кроме того, Героям Украины принадлежит ряд льгот:

Жилищные:

первоочередное обеспечение жильем — в августе 2024 года президент Владимир Зеленский подписал Указ о предоставлении жилья гражданам, которые получили звание "Герой Украины" за героический поступок во время российско-украинской войны. В случае смерти Героя Украины получить жилье могут члены его семьи. Для тех, кто получил орден государства, такое вознаграждение законом не предусмотрено;

бесплатный капитальный ремонт квартиры или дома;

освобождение от платы за оформление документов при приватизации жилья.

Коммунальные и бытовые льготы:

освобождение от квартирной платы, от оплаты коммунальных услуг, от оплаты сжиженного баллонного газа для бытовых нужд, от платы за пользование домашним телефоном, вневедомственной охранной сигнализацией жилья.

Медицинские гарантии:

бесплатные лечение, лекарства и санаторно-курортное оздоровление;

изготовление зубных протезов (кроме из драгоценных металлов).

Транспортные льготы:

компенсация за топливо (50 литров в месяц);

первоочередное бесплатное обеспечение автомобилем лиц с инвалидностью (при наличии медицинских показаний) на срок до десяти лет. После завершения этого срока авто можно заменить на новое.

Социальные гарантии:

преимущественное право на работу во время сокращения;

первоочередное трудоустройство в случае ликвидации предприятия;

дополнительный отпуск до трех недель;

бесплатное обучение по месту работы в государственных учебных заведениях, частных учебных заведениях и на курсах.

В Минветеранов отметили: хотя перечень льгот для Героев Украины довольно широкий, некоторые законодательные нормы устарели. Сейчас правительство продолжает работать над совершенствованием законодательных норм.

Там также напомнили, что звания "Герой Украины" и соответствующих наград могут лишить. Это происходит согласно указу президента Украины в случае совершения человеком тяжкого преступления.

