Звання Герой України — які виплати та пільги передбачені

Дата публікації: 14 вересня 2025 11:50
Державні нагороди — які соціальні гарантії та виплати передбачає звання Герой України
Орден Золота Зірка. Фото: ДПСУ

Звання Герой України — найвища відзнака, якою держава вшановує громадян за видатний героїзм, мужність та визначні заслуги перед народом. Воно є не лише символом поваги та вдячності, але й передбачає для нагороджених низку соціальних гарантій, пільг та грошових виплат.

Про те, які саме гарантії та преференції належать громадянам, які мають це звання, розповіли у Міністерстві у справах ветеранів України.

Читайте також:

Кому надають звання Герой України

Це звання є вищим ступенем відзнаки в нашій державі та присвоюється громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку. Герою України вручається орден "Золота Зірка" — за визначний геройський вчинок.

Звання Герой України може бути присвоєно, як виняток, посмертно іноземцю, нагородженому орденом Героїв Небесної Сотні, за здійснення визначного геройського вчинку, пов’язаного з відстоюванням конституційних засад демократії, прав і свобод людини під час Революції Гідності (листопад 2013 року — лютий 2014 року).

Які державні гарантії належать Герою України

Громадяни, які мають звання Герой України, мають право на отримання двох видів виплат, як от:

  • одноразова виплата у розмірі 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (у 2025 році — 151 400 грн);
  • щомісячна виплата у розмірі трьох мінімальних зарплат (24 000 грн).

Для родин загиблих  Героїв України передбачена щомісячна виплата у розмірі однієї мінімальної зарплати (8 000 грн).

Крім того, Героям України належить низка пільг:

Житлові:

  • першочергове забезпечення житлом — у серпні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав Указ про надання житла громадянам, які отримали звання "Герой України" за героїчний вчинок під час російсько-української війни. У разі смерті Героя України отримати житло можуть члени його родини. Для тих, хто отримав орден Держави, така винагорода законом не передбачена;
  • безоплатний капітальний ремонт квартири чи будинку;
  • звільнення від плати за оформлення документів при приватизації житла.

Комунальні та побутові пільги:

  • звільнення від квартирної плати, від оплати комунальних послуг, від оплати скрапленого балонного газу для побутових потреб, від плати за користування домашнім телефоном, позавідомчою охоронною сигналізацією житла.

Медичні гарантії:

  • безплатні лікування, ліки та санаторно-курортне оздоровлення;
  • виготовлення зубних протезів (крім із дорогоцінних металів).

Транспортні пільги:

  • компенсація за пальне (50 літрів на місяць);
  • першочергове безоплатне забезпечення автомобілем осіб з інвалідністю (за наявності медичних показань) на термін до десяти років. Після завершення цього терміну авто можна замінити на нове.

Соціальні гарантії:

  • переважне право на роботу під час скорочення;
  • першочергове працевлаштування у разі ліквідації підприємства;
  • додаткова відпустка до трьох тижнів;
  • безплатне навчання за місцем роботи в державних навчальних закладах, приватних навчальних закладах і на курсах.

У Мінветеранів зазначили: хоч перелік пільг для Героїв України доволі широкий, деякі законодавчі норми застаріли. Наразі уряд продовжує працювати над вдосконаленням законодавчих норм.

Там також нагадали, що звання "Герой України" та відповідних нагород можуть позбавити. Це відбувається згідно з указом президента України у випадку скоєння людиною тяжкого злочину.

Раніше ми писали, що Міністерство оборони України оновило порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовців Збройних сил України. Метою змін є забезпечення стабільної та передбачуваної фінансової підтримки членів сімей загиблих захисників.

Також дізнавайтеся, у яких випадках учасник бойових дій втрачає свій статус та передбачені ним пільги.

виплати нагорода Герой України пільги державна нагорода
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
