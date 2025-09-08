Відео
Головна Економіка Виплати родинам загиблих військових — Міноборони оновило умови

Виплати родинам загиблих військових — Міноборони оновило умови

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 10:16
Виплати сім’ям загиблих військових здійснюватимуть по-новому — що змінилося
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Міністерство оборони України оновило порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовців Збройних сил України. Метою змін є забезпечення стабільної та передбачуваної фінансової підтримки членів сімей загиблих захисників.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Читайте також:

Як виплачуватимуть допомогу родинам загиблих

Згідно зі змінами до відповідних наказів:

  • загальний розмір одноразової грошової допомоги залишається без змін і становить 15 млн грн;
  • виплата 1/5 частини від загального розміру ОГД (3 млн грн) здійснюватиметься негайно;
  • виплата 4/5 від суми допомоги (12 млн грн) проводитиметься поетапно протягом 80 місяців за фіксованим графіком. Це еквівалентно орієнтовно 150 тис. грн щомісяця.

"Запровадження рівномірного графіка виплат підсилює плановість та стійкість системи підтримки, одночасно зберігаючи термінову частину допомоги для покриття першочергових потреб родин українських воїнів", — зазначили у відомстві.

Коли запрацюють зміни

У Міноборони уточнили, що нові правила застосовуватимуться до випадків загибелі, офіційно засвідчених актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня 2025 року. Для членів родин загиблих, смерть яких засвідчена до цієї дати, порядок та терміни виплат залишаються без змін.

Відповідні правила виплат одноразової грошової допомоги будуть стосуватися всіх підрозділів Сил безпеки та оборони України.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про одноразову допомогу родинам загиблих у полоні. Сума виплати становитиме 15 млн гривень.

Також дізнавайтеся, як нараховують пенсію по втраті годувальника дітям загиблих захисників.

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
