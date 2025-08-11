Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Виплати за загиблого — хто отримає невиплачені воїну кошти

Виплати за загиблого — хто отримає невиплачені воїну кошти

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 05:55
Виплати родині загиблого - хто має право на отримання коштів, невиплачених загиблому воїну
Похорон загиблого військового. Фото: Дрогобицька міська рада

Невиплачені загиблому військовослужбовцю Збройних сил України кошти мають бути передані його рідні. Перш за все, це дружина (чи чоловік), а якщо військовий не перебував у шлюбі, то право на гроші отримують інші родичі.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Реклама
Читайте також:

Виплати за загиблого військового

Якщо військовослужбовець загинув під час бойових дій чи у процесі захисту територіальної цілісності та суверенітету України, не встигнувши отримати усе грошове забезпечення, яке йому належало — ці гроші військова частина має передати його родині.

Це, перш за все, дружина (чи чоловік) військовослужбовця Збройних сил України.

Хто має право на отримання грошей

Якщо ж військовослужбовець не перебував у шлюбі на момент загибелі, право на ці кошти отримують інші родичі.

Це наступні категорії рідні:

  • повнолітні діти, які проживали з військовим до початку його військової служби;
  • законні представники чи усиновлювачі неповнолітніх дітей;
  • особи, які перебували на утриманні військового;
  • батьки військовослужбовця.

Усі ці родичі отримають грошове забезпечення загиблого військовослужбовця, поділене на рівні частини.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки держава виплачує за похорон військовослужбовця.

Додамо, ми повідомляли про те, які документи потрібні, щоб отримати допомогу на поховання військового.

виплати ЗСУ родина військовослужбовці загиблі
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації