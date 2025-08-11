Виплати родині загиблого - хто має право на отримання коштів, невиплачених загиблому воїну

Похорон загиблого військового. Фото: Дрогобицька міська рада

Невиплачені загиблому військовослужбовцю Збройних сил України кошти мають бути передані його рідні. Перш за все, це дружина (чи чоловік), а якщо військовий не перебував у шлюбі, то право на гроші отримують інші родичі.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Виплати за загиблого військового

Якщо військовослужбовець загинув під час бойових дій чи у процесі захисту територіальної цілісності та суверенітету України, не встигнувши отримати усе грошове забезпечення, яке йому належало — ці гроші військова частина має передати його родині.

Це, перш за все, дружина (чи чоловік) військовослужбовця Збройних сил України.

Хто має право на отримання грошей

Якщо ж військовослужбовець не перебував у шлюбі на момент загибелі, право на ці кошти отримують інші родичі.

Це наступні категорії рідні:

повнолітні діти, які проживали з військовим до початку його військової служби;

законні представники чи усиновлювачі неповнолітніх дітей;

особи, які перебували на утриманні військового;

батьки військовослужбовця.

Усі ці родичі отримають грошове забезпечення загиблого військовослужбовця, поділене на рівні частини.

