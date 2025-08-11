Выплаты семье погибшего - кто имеет право на получение средств, невыплаченных погибшему воину

Похороны погибшего военного. Фото: Дрогобычский городской совет

Невыплаченные погибшему военнослужащему Вооруженных сил Украины деньги должны быть переданы его родным. Прежде всего, это жена (или муж), а если военный не состоял в браке, то право на деньги получают другие родственники.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Выплаты за погибшего военного

Если военнослужащий погиб во время боевых действий или в процессе защиты территориальной целостности и суверенитета Украины, не успев получить все денежное обеспечение, которое ему полагалось — эти деньги воинская часть должна передать его семье.

Это, прежде всего, жена (или муж) военнослужащего Вооруженных сил Украины.

Кто имеет право на получение денег

Если же военнослужащий не состоял в браке на момент гибели, право на эти средства получают другие родственники.

Это следующие категории родные:

совершеннолетние дети, которые проживали с военным до начала его военной службы;

законные представители или усыновители несовершеннолетних детей;

лица, которые находились на содержании военного;

родители военнослужащего.

Все эти родственники получат денежное обеспечение погибшего военнослужащего, поделенное на равные части.

