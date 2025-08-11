Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Выплаты за погибшего — кто получит невыплаченные воину средства

Выплаты за погибшего — кто получит невыплаченные воину средства

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 05:55
Выплаты семье погибшего - кто имеет право на получение средств, невыплаченных погибшему воину
Похороны погибшего военного. Фото: Дрогобычский городской совет

Невыплаченные погибшему военнослужащему Вооруженных сил Украины деньги должны быть переданы его родным. Прежде всего, это жена (или муж), а если военный не состоял в браке, то право на деньги получают другие родственники.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Реклама
Читайте также:

Выплаты за погибшего военного

Если военнослужащий погиб во время боевых действий или в процессе защиты территориальной целостности и суверенитета Украины, не успев получить все денежное обеспечение, которое ему полагалось — эти деньги воинская часть должна передать его семье.

Это, прежде всего, жена (или муж) военнослужащего Вооруженных сил Украины.

Кто имеет право на получение денег

Если же военнослужащий не состоял в браке на момент гибели, право на эти средства получают другие родственники.

Это следующие категории родные:

  • совершеннолетние дети, которые проживали с военным до начала его военной службы;
  • законные представители или усыновители несовершеннолетних детей;
  • лица, которые находились на содержании военного;
  • родители военнослужащего.

Все эти родственники получат денежное обеспечение погибшего военнослужащего, поделенное на равные части.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько государство выплачивает за похороны военнослужащего.

Добавим, мы сообщали о том, какие документы нужны, чтобы получить помощь на погребение военного.

выплаты ВСУ семья военнослужащие погибшие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации